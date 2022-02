A megállapodás azt jelenti, hogy az Amazon vásárlói az Egyesült Királyságban továbbra is használhatják a Visa hitelkártyáikat, ahogyan azt a két vállalat korábban bejelentette. Az Amazon emellett Szingapúrban és Ausztráliában is lemond a Visa hitelkártyás tranzakciókra vonatkozó 0,5 százalékos pótdíjról, amelyet tavaly vezetett be – írja a CNBC.

A múlt hónapban az Amazon közölte, hogy elvetette a Visa hitelkártyák Nagy-Britanniában való elfogadását lehetővé tevő terveit, két nappal a változás várható időpontja előtt. A vállalatok akkor azt mondták, hogy folytatják a tárgyalásokat.

"A közelmúltban globális megállapodást kötöttünk a Visával, amely lehetővé teszi, hogy minden vásárlónk továbbra is használhassa Visa hitelkártyáját üzleteinkben" - közölte az Amazon szóvivője a CNBC-vel. "Az Amazon továbbra is elkötelezett amellett, hogy olyan fizetési élményt nyújtson a vásárlóknak, amely kényelmes és választási lehetőséget kínál".

Az Amazon nyomást is gyakorolt a Visa-ra, hogy csökkentse a díjakat, egy sor olyan lépés keretében, amely jelezte a kiskereskedők növekvő frusztrációját a nagy kártyahálózatokkal kapcsolatos költségek, valamint az e-kereskedelmi óriás piaci ereje és partnerei feletti befolyása miatt.

A Visa, a Mastercard és az American Express a fintech kihívók áradatának erős versenyével néz szembe, a Klarna-féle "most vásárolj, később fizetsz" szolgáltatásoktól a nyílt banki szolgáltatásokig, egy olyan technológiáig, amely lehetővé teszi a start-upok számára, hogy hatékonyan megkerüljék a hagyományos fizetési csatornákat, például a kártyákat.

A Visa közölte, hogy az Amazonnal kötött megállapodás értelmében a két fél "új termék- és technológiai kezdeményezésekben is együttműködik, hogy a jövőben innovatív fizetési élményt biztosítson ügyfeleink számára".