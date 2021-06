- Matolcsy György jegybankelnök a napokban bejelentette, hogy digitális jegybanki pénz bevezetésére készül a Magyar Nemzeti Bank, mit gondol erről?

- A digitális pénz az egyik olyan terület, amelynek a bevezetését egyre több helyen látjuk a világban. Több központi bank is tervezi ilyen pénz bevezetését, és a Visa is a központi bankokkal együtt vizsgálja ennek lehetőségét. A digitális jegybanki pénznek számos előnye van a hagyományos készpénzhez képest: nem lehet hamisítani, ellopni, hiszen minden tranzakció nyomon követhető az elosztott adatbázisokban. A kriptovaluták egyre inkább a mindennapi élet részévé válnak nem csak mint érdekes befektetések, hanem mint fizetőeszközök is. A Visa is beszállt erre a piacra, ma már lehet digitális valutákat vásárolni Visa kártyákkal, és azon is dolgozunk, hogy ezeket fiat valutákra tudják váltani a fogyasztók. Nem régen jelentette be a Visa, hogy most már a Crypto.com-on lehetségessé vált a USD Coin-nal történő elszámolás a partnerek között. Vagyis a USD Coin ugyanolyan elszámolóvaluta lett ezen a platformon a cégek és magánszemélyek között, mint például Magyarországon a forint vagy az eurozónában az euró.

- A Visa egyik nagy dobásaként jelentették be, hogy az idén beszállt a kriptovaluta-üzletbe. Hol tart most ez a folyamat? A kriptovalutával rendelkezők mikortól tudnak majd Visa-kártyával a számlájukról vásárolni?

- Egyelőre ott, hogy kriptovalutát tudnak vásárolni az ügyfelek Visa-kártyával, amelyeket át lehet váltani úgynevezett stablecoinra, és ezzel már lehet fizetni azoknál a kereskedőknél, amelyek elfogadják. A szolgáltatók, kereskedők köre folyamatosan bővül, de ma is ki lehet már fizetni így kriptopénzzel például a Netflix-, a Spotify-t és más népszerű szolgáltatók számláit.

- Sokat hallani arról, hogy Magyarországon milyen gyorsan fejlődik az elektronikus fizetés. Valójában mennyire fejlett most Magyarország ezen a téren más országokkal összehasonlítva?

- Az érintésmentes fizetés terén kimagaslóan fejlett Magyarország, a pandémia még jobban elősegítette ezt, de Magyarország egyébként is már évek óta a világ élvonalába tartozik. Tavaly az utolsó negyedévben a tranzakciók 96 százaléka így ment már végbe a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, ezzel a teljesítménnyel Magyarország évek óta a világ első három legjobbja között van rendszerint Csehországgal és Ausztráliával osztozva a dobogón. A kártyás vásárlásokon belül már korábban is gyorsan, évente 40 százalék körül nőtt az online fizetések volumene, de a covid-járvány ezt felgyorsította, tavaly 65 százalékkal bővült a kártyás online fizetések darabszáma.

- A többi régiós ország fogyasztóinak mennyiben mások a fizetési szokásai, mint a magyaroknak?

- A visegrádi országokban alapvetően hasonlóak a fizetési szokások. Mindegyik ország betéti kártya orientált, a hitelkártya kevésbé jellemző. A fogyasztók jelentős része ma már gyorsnak és kényelmesnek találja a kártyás fizetést, ahol még hiányosságokat látunk, az a bizalom, amely főként az ismeretek, tapasztalatok hiányára vezethető vissza. A bankkártyákhoz kapcsolódó fogyasztóvédelmi megoldásokról például nem hallott még mindenki, nem tudják, hogy internetes környezetben messze a bankkártyás fizetés a legbiztonságosabb, hiszen a visszatérítési funkció (chargeback) alapján kártalanítják a fogyasztót. A vásárló visszakapja a pénzét akkor is, ha nem érkezik meg az áru, vagy ha a kereskedő hibás terméket szállított ki, az árunak probléma van a minőségével. Sokan azonban még mindig jobban bíznak a készpénzes utánvételben, pedig egy hibás áru, hamis termék esetében a készpénzt nehezebb visszaszerezni. Mi azt látjuk, hogy a bankkártyával rendelkező internetes vásárlók mintegy 5-10 százaléka még mindig nem használja a kártyát fizetésre, nekik érdemes indítani egy edukációs kampányt.

- Január 1-től kötelező biztosítani Magyarországon az elektronikus fizetés lehetőségét az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknél. Mi a tapasztalatuk, milyen megoldásokat választottak azok a kereskedők, akik korábban nem fogadtak el mást, csak készpénzt.

- Egyértelműen látszik, hogy a bankkártya-elfogadás hirtelen nagyot fejlődött. Tavaly 25 ezer darabbal nőtt a kihelyezett POS terminálok száma, és 11 ezer új kereskedő kapcsolódott be a rendszerbe az MNB adatai szerint. Persze még mindig vannak olyan kereskedők, akik nem készültek fel teljesen a kártyaelfogadásra, az elektronikus fizetésre.

- A kereskedők panaszkodnak, hogy magas a bankkártya-elfogadás költsége, milyen más lehetőségek vannak? Azok mennyibe kerülnek?

- A mi rendszereink használata 0,05 százalék alatti költséget jelent a kereskedő számára, a bankközi interchange díj 0,2-0,3 százalékos, erre jöhetnek még rá az egyéb szereplők (úgy mint elfogadó és processzor) jutalékai. Ezek szerintem már elfogadható szintű költségek, és indokoltak is, hiszen ezek a jutalékok biztosítják, hogy a kártyatársaságok fejlesztéseket vigyenek végbe. A hagyományos bankoktól bérelt POS-terminálok költsége könnyen csökkenthető ma már, hiszen vannak okostelefonra letölthető POS-os megoldások, amelyeknél a fix költségek sokkal alacsonyabbak.

- Egy éves késéssel, de megrendezik a Tokiói Olimpiát, amelynek az egyik fő szponzora a Visa. Milyen újdonságokkal készül a cég az ötkarikás játékokra?

- Valóban különleges lesz a mostani olimpia az egy éves halasztás miatt, a körülmények is rendkívüliek lesznek, mivel külföldi nézők nélkül rendezik meg a játékokat. Mi itt Magyarországon többek között egyedi olimpiai témájú bankkártyákkal ünnepeljük a versenyt, amelyeket a Takarékbank bocsát ki. Július elején indul emellett az országos marketingkampányunk is a Tokiói Játékokhoz kapcsolódóan, amely nem csak a takarékbankos, hanem minden más Visa-kártyás ügyfél számára is elérhető. Ennek keretében folyamatosan sorsolunk ki nyereményeket a Visa-kártyákat mobilon keresztül használó kártyabirtokosok között, a fődíj egy Toyota Yaris. Vannak más újdonságaink is az olimpiától függetlenül. Az egyik legérdekesebb talán az, amelyet egy magyar startuppal, a Salarify-jal közösen indítottunk el, és munkáltatók csatlakozhatnak hozzá. A megoldásnak az a lényege, hogy a dolgozók nem a hónap végén kapják meg a fizetésüket, hanem folyamatosan hozzá tudnak férni hónap közben is már ahhoz a bérhez, amiért már megdolgoztak, vagyis akár hetente, naponta is felvehetik az addig a napig járó munkabérüket.