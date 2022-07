A 737 MAX 10-esből, a típus legnagyobb befogadóképességű változatából több mint 600 darabot rendeltek a légitársaságok világszerte.

Van azonban egy bökkenő: jövő évtől új légiközlekedési szabályokat vezetnek be az Egyesült Államokban.

A kongresszus 2020-ban elfogadta a repülőgépek biztonságáról és tanúsításáról szóló reformtörvényt, amely előírja, hogy az új repülőgépeknek meg kell felelniük a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által előírt legújabb, a személyzet riasztására vonatkozó előírásoknak, hogy 2023-tól kezdve engedélyt kaphassanak.

A 737 MAX típuscsalád nem tartalmazza ezt a technológiát, mivel egy olyan repülőgépen alapul, amelyet először az 1960-as években terveztek - számol be a One Mile at a Time.

Ha a MAX 10 lekési a 2022-es tanúsítási határidőt, akkor a fedélzetét új biztonsági technológiával kell felszerelni, ami megnöveli a költségeket és további képzést igényel a pilóták számára.

Ez utóbbi követelmény különösen hátrányos lenne, mivel a repülőgép egyik legnagyobb vonzereje, hogy a 737-est ismerő pilóták külön képzés nélkül is repülhetnek vele.

Válaszul a Boeing vezérigazgatója, David Calhoun utalt arra, hogy az egész projektet leállíthatják, ha a repülőgépet nem mentesítik az új szabályok alól, vagy nem adnak haladékot azok hatálybalépéséig.

Az Aviation Weeknek nyilatkozva elmondta: "A [737-10] egy kicsit olyan, mint egy mindent vagy semmit.

"Úgy gondolom, hogy az ügyünk elég meggyőző [ahhoz, hogy hosszabbítást kapjunk]...". Ezt a kockázatot hajlandó vagyok vállalni. Ha elveszítem a harcot, akkor elveszítem a harcot."

Calhoun hozzátette: "Ha végigmegyünk azokon a dolgokon, amelyeken keresztülmentünk, az adósságokon, amelyeket fel kellett halmoznunk, a reagálási képességünk, vagy a hajlandóságunk arra, hogy végignézzük a dolgokat, még egy MAX 10 nélküli világ sem olyan fenyegető."

Elmondta, hogy bár nem számít arra, hogy le kell mondania a repülőgépet - "hiszem, hogy a végeredmény kedvező lesz, és az időzítéstől függetlenül repülni fog egy [737-10-es] -, de ez is egy lehetőség.

A Boeing 737 MAX sorozatát fokozott figyelem övezi, miután 2018-ban és 2019-ben két halálos kimenetelű baleset is történt Boeing 737 MAX repülőgépekkel, amelyekben a fedélzeten tartózkodók meghaltak.

Mindkét balesetet a MAX sorozat manőverezési jellemzőit javító rendszer (MCAS) tervezési hibájához kötötték.