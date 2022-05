Úgy tűnik, minden betétest ki tud fizetni az osztrák osztrák Sberbank AG, amelynek szanálása a múlt héten indult el. Az osztrák pénzügyi felügyelet (FMA) által kinevezett biztos, Gerd Konezy jóváhagyta a cég eszközeinek értékesítését. Ha ez megtörténik, a Sberbank Europe AG teljes mértékben vissza tudta fizetni az osztrák betétbiztosító (ESA) által kifizetett 926 millió eurós kártalanítási összeget is, és a 100 ezer euró fölötti betéteket is rendezni tudja.

A 100 ezer euró fölötti betétek visszafizetése hamarosan elkezdődik, emellett az Osztrák Nemzeti Banknak és az Európai Központi Banknak is visszafizeti a hitelintézet az összesen 428 millió eurós kötelezettségét.

Ezek alapján a magyarországi Sberbank végelszámolását végző Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) is bizakodhat, hogy megkaphatja azt a mintegy 100 milliárd forintnyi betétet, amely bent ragadt az osztrák hitelintézetben. Ha ez megtörténik, akkor az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) is hozzájuthat a követeléséhez és a kárrendezésből kimaradt követelések is teljesülhetnek.

A Portfolio.hu-t arról tájékoztatta a PSFN, hogy megindulhatott az osztrák bank eszközeinek az értékesítése, amelyből befolyó vételár az elfogadott terv szerint fedezetet biztosít minden a hitelezői igények – köztük a magyar leánybank Sberbank AG-nál beragadt betétjének – visszafizetésére. Nem jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy a bankközi betét összegét a magyar leánybank meg fogja kapni, de a kilátások pozitívak - tették hozzá.