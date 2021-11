A új Ticket Restaurant kártyák 2022 januárjától kerülnek forgalomba és a már jól ismert Szép-kártya konstrukció alapján működnek majd. Technikailag három zsebük lesz, fókuszban az étkezéssel és a Mastercard által nyújtott technológiával - írja közleményében az utalványforgalmazó Edenred.

„Magyarországon jelenleg 4,5 millió munkavállaló kaphatna Szép-kártyát, azonban közülük csupán 2,2 millióan részesülnek ilyen juttatásban. A munkavállalók egészsége és az, hogy hosszútávon számítani lehessen rájuk, ma az egyik legnagyobb érték bármely munkáltató számára. Épp ezért ennek a fajta juttatásnak egy sokkal szélesebb körben használt megoldásnak kell lennie. Az Edenred Magyarország küldetésének tekinti, hogy javítson a jelenlegi a helyzeten, és hiszünk benne, hogy a jól ismert, pozitív értékeket hordozó, adókedvezményt biztosító Ticket Restaurant megoldásunkkal ezt most meg is tudjuk tenni” – mondta Szendrő Tamás ügyvezető a cég által szervezett kerekasztal beszelgetésen.

Amennyiben Szép-kártyán biztosítja ezt a támogatást a munkáltató, úgy 2021-ben mindössze 15 százalék adót kell fizetnie a juttatás után a béren kívüli juttatások keretösszegéig – mondta Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria Trend magazin alapítója.

„A jelenlegi, koronavírus okozta járványhelyzetben nagy nehézségekkel kell, hogy szembenézzen a vendéglátóipari szektor, ezért minden forgalomnövelő eszköz – így a Ticket Restaurant is – kifejezetten hasznos lehet a teljes terület számára. Ezzel a kezdeményezéssel az eddiginél szélesebb réteg számára válik elérhetővé az egészséges melegétkezés, olyanok számára is, akik eddig nem, vagy csak ritkán engedhették meg maguknak az éttermi étkezést” – hangsúlyozta Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Az Edenred a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesülettel elindította hazánkban is a Food Programját. Ennek keretében az egyesület szakemberei a vendéglátóhelyeknek, az üzemi étkezdéknek, a dolgozói étkeztetéssel foglalkozó konyháknak, a közétkeztetőknek, valamint a szociális- és egészségügyi szférában működő konyháknak fogalmaztak meg tudományos alapon nyugvó ajánlásokat a főzés technológiájára, illetve a felhasznált alapanyagokra vonatkozóan.

Kártérítést kaptak

2016-ban 23 millió euró kártérítést ítélt meg a Világbanknál működő nemzetközi vitarendező szervezet, az International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) az Edenrednek. A Ticket Restaurant márka tulajdonosa a magyar állammal szemben nyújtott be panaszt, miután a kormány 2012-ben az Erzsébet-utalvánnyal illetve a Szép-kártyákkal kiszorította a magyar utalványpiacról az addig piacvezető multikat.