Eredményes őszt tudhat maga mögött a Vodafone, hiszen újabb, a munkáltatói gyakorlatát elismerő díjat vihettek haza. Az újgenerációs állásportál, a Dreamjo.bs álláskeresői által leadott szavazatok alapján a Vodafone Magyarország is bekerült a TOP35 szerethető nagyvállalat közé. Emellett a Dreamjo.bs szakmai zsűrije a kiemelkedő munkáltatói márkaépítésért járó Employer Branding díjat is a Vodafone-nak ítélte oda – többek között a hibrid munkavégzés, valamint a családbarát kezdeményezések bevezetése és azok kommunikációja miatt.

A karrierportál a díjjal azokat a cégeket ismeri el, akik munkahelyi értékeik, a karrieroldal felületén elérhető profiljuk, valamint a neves szakmai zsűri és a portál álláskeresőinek szavazatai alapján a legnépszerűbbnek bizonyulnak.

„Óriási elismerés számunkra, hogy negyedik éve ott vagyunk a nagyvállalati kategóriában a legjobb és legszerethetőbb munkahelyek között. Ez azt mutatja, hogy mind az álláskeresők, mind a HR-szakma felfigyel arra a befogadó környezetre, amit építünk és ahol teret adunk a fejlődésnek, valamint a folyamatos tanulásnak. Nagyon sok olyan kezdeményezésünk van, ami most visszaigazolást nyert az álláskeresőktől és az employer branding szakmától egyaránt. Ilyen kezdeményezés például a 16 hetes fizetett szülői szabadság” – mondta el Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone idén nyáron jelentette be, hogy a hibrid munkarenddel egy rugalmasan személyre szabható keretrendszert biztosít dolgozói számára. Az új munkarendben a munkavállalók maguk dönthetik el, hogy távolról vagy az irodából szeretnének munkaidejük nagy részében dolgozni.

Az új hibrid munkarend jegyében a Vodafone újratervezte központi irodáját is: a terek 70 százaléka a csoportos, míg 30 százaléka az elmélyült, egyéni munkára alkalmas. Ezzel a szemlélettel épül a szolgáltató új székháza is a Budapest ONE irodaházban. Az új székház a hibrid munkavégzést támogató építészeti és technológiai megoldások mellett környezettudatos kialakításával a dolgozók pihenését, aktív kikapcsolódását is segíti.

Ahhoz, hogy a Vodafone 2021-ben is bekerült a legszerethetőbb munkahelyek közé, hozzájárult, hogy a vállalatnál a COVID-19 járvány ellenére az éves bónuszokat a tavalyi évhez hasonlóan idén is változatlan elvek mentén nyújtják.

A vállalat globális célkitűzése, hogy 2025-re a világ legjobb munkahelye legyen a nők és a férfiak számára egyaránt.