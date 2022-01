A Volkswagen döntése mögött egyrészt az húzódik, hogy a Passatból sokkal több kombit adnak el: az arány nagyjából 2:1. A másik ok, hogy az Arteon gyakorlatilag házon belül kannibalizálta az eladásokat. Utóbbiból 5 ajtós és kombi is kapható, igaz a Passatnál magasabb áron - olvasható a szakportálon.

A Passatot 1973-ban mutatták be, azóta folyamatosan kínáltak kombi és sedan kivitelt is, így valóban egy korszak végéről beszélhetünk. Persze ez nem meglepő, hiszen a SUV-ok megjelenésével teljesen megváltozott az autósvásárlók preferenciája. Az egyterűek a végnapjaikat élik és úgy tűnik, a sedanoknak sincs sok hátra. Nemrég a Ford is úgy döntött, hogy leáll a Mondeo négyajtós kivitelével.

Az Autocar úgy tudja, hogy a jövőre érkező Passat az új MQB-platformra épül és a praktikumra helyezi a hangsúlyt. Azoknak, akik egy kicsit magasabb státuszra vágynak ott lesz az Areton csapott hátú és kombi kivitelben is.

Volkwagen Arteon

A cég közben fejleszti az új Aero-B típust, amely gyakorlatilag egy teljesen elektromos Passat lesz, az ID 3 és az ID 4 plaftormján és amelyből úgy tudni, lesz sedan és kombi is.