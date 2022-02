Amikor az ukrán-orosz konfliktus néhány hete eszkalálódni kezdett, már felajánlottuk az Ukrajnában dolgozó munkatársainknak, hogy repüljenek ki az országból - írja a Twitteren Diess. Az nem derült ki, hogy ezzel a felajánlással mennyi ember élt.

Azt is közölte, hogy nagy megdöbbenéssel figyeli az eseményeket, és a cég meggyőződése, hogy a konfliktusra csak a nemzetközi jog alapján lehet fenntartható megoldást találni.

As one of the largest global carmakers with 660.000 employees globally, we are watching the attack on #Ukraine with great concern and dismay. We are convinced that a sustainable solution to the conflict can only been found on the basis of international law.