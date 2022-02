Az ügyfélszolgálatra rendkívül sok hívás érkezik, ezért valószínűleg a szokásosnál is hosszabb ideig kell majd várakozni, amíg kapcsolnak egy ügyintézőt.

A járatok státuszát a Wizz Air applikáción keresztül is érdemes követni. Arra is érdemes felkészülni, hogy az európai repülőterek a szokásosnál is zsúfoltabbak lesznek - írja a légitársaság.

Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el "különleges katonai akciót" a Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott népköztársaságok függetlenségét, és azok az orosz államfő állítása szerint segítséget kértek Moszkvától.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.