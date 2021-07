Ebben az esetben légitársaság földi kiszolgáló partnerének munkatársai ellenőrzik, hogy az utasnak van-e a célországnak megfelelő igazolása, engedélye, érvényes vírustesztje, illetve megfelelően elvégezte-e az online adatszolgáltatást - írja az MTI.

Amennyiben az utas bemutatja a fogadó ország által megkövetelt dokumentumokat, igazolásokat, a Wizz Air nyomtatott beszállókártyát állít ki. Ellenkező esetben viszont kénytelenek megtagadni az utazást, hiszen megfelelő papírok nélkül a célország nem fogadja az utast, sőt meg is büntethetik a hatóságok mind az utast, mind a légitársaságot - olvasható a közleményben.

Az egyes országokban érvényes beutazási feltételekről a légitársaság honlapján is lehet tájékozódni, de - tették hozzá - a fogadó ország konzuli weboldalát is érdemes áttekinteni. Javasolják továbbá az Európai Unióban július 1-jétől bevezetett digitális Covid-igazolványt is, amellyel tesztkötelezettség nélkül lehet utazni az EU tagállamai, valamint Liechtenstein, Izland, Norvégia és Svájc országai között.

A Wizz Air járatain továbbra is kötelező maszkot viselni - tették hozzá.