A szokatlan meleg miatt a London-Luton repülőtér kifutópályái alkalmatlanná váltak a le- és felszállásra, így az utasok biztonsága érdekében a repteret lezárták a légiforgalom elől.

A Wizz Air a járattörlések után megkezdte a Londonban rekedtek számára a szállás szervezését, de mivel az extrém időjárás más társaságok járatait is érintette, tájékoztattuk utasainkat, hogy amennyiben tudnak saját maguknak szállást foglalni, az ezzel járó extra költségeket (szállás, reptéri transzfer) a légitársaság utólag megtéríti számukra, ezen felül utasaiknak többféle lehetőséget is felkínáltunk, beleértve az alternatív járatainkra való átfoglalást, a jegyár teljes visszatérítését, vagy annak 120 százalékos jóváírását az utas számláján - közölte a Wizz Air.

Bár a járatok törlése a légitársaság hibáján kívül történt, a fapados az utasok hazajutásának megszervezésében is segítséget nyújtott: a reptér megnyitása után megkezdte a hazaindulás megszervezését, megvizsgálva minden lehetséges megoldást.

Miután a London-közeli Luton repülőtér kifutópályáinak használata ismét biztonságossá vált, a társaság jelentős operációs szervezésnek köszönhetően szerdán délután 15 órakor mentesítő járatot indít Budapestről London-Luton repülőterére, ahonnan a gép a Londonban rekedt utasokkal még mai napon, helyi idő szerint 17 óra 20 perckor vissza is tér Budapestre - olvasható a közleményben.

Sokan ragadtak Lutonban

Két tucat magyar rekedt a londoni Luton repülőtéren, mert Wizz Air-járatuk indulási időpontját törölték- Egyelőre nem tudják, hogyan és mikor jutnak haza, magyar légitársaságtól semmilyen segítséget és információt sem kaptak - mondta korábban a Telexnek az egyik utas.

Angliában 39-40 Celsius-fok körül volt a hőmérsékleteket mérnek, emiatt a közlekedés is megbénult. Az aszfalt is olvad ilyen melegben, ezért a lutoni repteret is lezárták néhány órára. Az említett géppel magyarok mellett grúzok, lengyelek és portugálok is repültek volna, de annál a kapunál, ahol a Wizz Air képviselőinek kellett volna lenniük, senkit nem találtak. Így nem tudták meg, mikor juthatnának haza, biztosítanak-e nekik szállást.