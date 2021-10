Új üzleti modellre összpontosít a Zalando, hogy a körforgásos gazdaság elveit a termékek teljes életciklusa során alkalmazza. A Berlinben alapított divat és életmód platform a "do.MORE" nevű fenntarthatósági stratégiájukban megfogalmazott célokat helyezi középpontba, 50 millió divattermék élettartamát meghosszabbítva ezzel.

A fenntarthatósági címkék bevezetése mellett egy év alatt megháromszorozták a webshop fenntartható divatcikkeinek számát és saját - 100 százalékban- az új normáknak megfelelő márkájukat is bevezették. A webshop a körkörös rendszer támogatásáért létrehozta saját applikációját, a "Zircle"-t is, ahol a felhasználók digitalizálhatják ruhatáraikat, eladhatnak és vásárolhatnak is egyben, valamint felajánlhatják tárgyaikat rászoruló közösségeknek, de elküldhetik azokat magának a cégnek is - olvasható a vállalat oldalán.

Laura Coppen, a projektért felelős vezető szerint vásárlóik közel 60 százaléka már úgy véli, hogy viselt ruháik élettartamának meghosszabbítása fontosabb, minthogy azt lecseréljék, azonban kevesebb, mint a felük tesz csak ezért. Éppen ezért több fronton indul az új üzleti modellük bevezetése: október közepén startol egy új kísérleti program, ahol a vállalat logisztikai hálózata közvetlenül a vásárlóktól veszi át azokat a ruhákat, amelyek méretük vagy szabásuk miatt nem megfelelők. Ezután leadják azokat a legközelebbi tisztítóban vagy szabónál, majd az elkészült darabokat újra kiszállítják.

A helyi kkv-knak is segít

A cég tájékoztatása szerint így támogatni tudják a regionális beszállítókat és helyi kisvállalkozásokat is, mivel a Zalando emellett az alkalmazásukon keresztül összeköti a vásárlókat a programban részt vevő szolgáltatókkal is, így ők a későbbiekben online foglalhatnak időpontot vagy kérhetnek felvarrást, átszabást vagy akár tisztítást. Ha a terv működik, ezt a projektet Düsseldorfban is útnak indítják.

Az Európai Parlament szerint a globális textil- és ruhaipar 2015-ben 79 milliárd köbméter vizet használt fel, míg a teljes uniós gazdaság szükségletei 2017-ben 266 milliárd köbmétert tettek ki. Egyetlen pamutpóló készítéséhez a becslések szerint 2700 liter vízre van szükség – ez a mennyiség egy személy 2,5 évi ivóvízigénye. Emellett a termékek festéséből és elkészítéséből adódóan a globális vízszennyezés mintegy 20 százalékáért is felelős a divatipar.

Éppen ezért a Párizsi Megállapodással összhangban álló terveik szerint 2025-re 80 százalékkal csökkentik a saját üzleti tevékenységükből származó károsanyag-kibocsátásukat és 2023-ra már teljesen kiiktatják az egyszer használatos műanyagok használatát, de minimalizálni kívánják az egyéb hulladékok mennyiségét is. Annak ellenére ugyanis, hogy csomagolásaik 87 százaléka újrahasznosított anyagból készült, az egyszer használatos műanyagok aránya csak 22 százalékkal csökkent.

A fast-fashion márkák is beálltak a sorba

A Zalando mellett a svéd H&M is a klímapozitív divat elérésére törekszik: a vállalat ugyanis legutóbbi kollekciójában az Indonéz szigetvilágban összegyűjtött PET-palackok mellett a szőlőtermesztés melléktermeit is felhasználta, de a holland gyökerű C&A például fenntartható pamut és cellulózszálak beszerzésével csökkentette ökológiai lábnyomát. Közel 116 ezer üvegházhatású gáz kibocsátását és 1,1 milliárd köbméter (nagyjából 440 ezer olimpiai méretű medence) vizet spóroltak.

Magyarországra is jön a Zalando

A 2008-ban alapított platform 38 millió aktív vásárlóval rendelkezik és jelenleg 17 piacon van jelen. Még tavasszal közölték, további 8 új országban vernek tábort. Többek között Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Észtországban, Lettországban, valamint Litvániában is. A Zalando 2021 tavalyi éves árbevétele 8 milliárd euró volt és a 2021 első negyedévi 50 százalékos bruttó áruvolumen-növekedés után a teljes pénzügyi évre 27-32 százalékos növekedést prognosztizál, ami akár a 14 milliárd eurós célt is átlépheti.