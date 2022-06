A hivatalos indok a kisebb környezetterhelés: jobb, ha közvetlenül az üzletekbe kerülnek vissza ezek a termékek, mintha egy átvételi pontról kis mennyiségeket kellene visszaszállítani – nyilatkozta a cég.

A portál szerint valószínűbb azonban, hogy a mostanában sokszor emlegetett, a kereskedőket komolyan sújtó energiaár-növekedés, az ellátási problémákkal járó többletköltségek és az inflációs helyzet állhat a döntés hátterében.

Az ingyenes visszaküldés lehetőségével rengetegen élnek, főként a divatipari termékeknél, ahol sokan már eleve több méretet, színvariációt rendelnek meg egy adott termékből azzal a tudattal, hogy a nem megfelelőeket úgyis vissza fogják küldeni. Jó példa erre a Magyarországon is villámgyorsan felfutó német fast-fashion titán, az About You, akik kifejezetten erre építették fel üzleti modelljüket.

A termékvisszaküldések ugyanakkor az egyik legnagyobb költségnek számítanak, és az arányuk évről évre nő. Az Amerikai Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) megállapította, hogy 2021-ben az online vásárolt áruk 20,8 százalékát küldték vissza, szemben a 2020-as 18,1 százalékkal. Ez az arány a divatiparban még ennél is magasabb.

A visszaküldés tekintetében a Zara fontos iránymutató lehet a kiskereskedelemben, pusztán méretéből adódóan. A Zara és a Zara Home együttesen közel 2500 üzlettel rendelkezik, és közel 21 milliárd dollár nettó árbevételt hozott 2021-ben a cég legfrissebb éves jelentése szerint.

Kérdés, hogy a kereskedők tömegesen követik-e majd a példát, kockáztatva ezzel a piacvesztés lehetőségét, vagy más módon fogják áthárítani a megnövekedett költségeket.