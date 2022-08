A földbe csapódtak a leszakadt, óriási turbinalapátok, a tudbinát tartó oszlop összetürté s kicsavarodott a földből - ilyen képeket közölt februárban a Dailiy Mail, így az egész Egyesült Királyság megismerte a a walesi Gilfach Goch nevét. A műszaki baleset vizsgálata most zárult le, ennek információt közlte a Wales News.

A Nordex által Dél-Walesben üzemeltetett szélerőműben az egyik egységben elromlott a biztonságos leállításra tervezett és működtetett rendszer, így a több. mint 100 méteres lapátokat forgató turbina azon a bizonyos napon az erősödő szélben nem tudott korrigálni. A környéken órákon keresztül zúgott a berendezés, és négy órányi túlterhelés után, „mennydörgésként” hallatva összeomlott és a földnek csapta az egész berendezést.

A helyiek arról számoltak be, hogy 2022. február 13-án egész éjjel hangos zajokat hallottak a Pant-y-Wal szélerőmű irányából, majd arra ébredtek, hogy felrobbant a turbina. A most zárult vizsgálat szerint a Nordex N90/2500 szélturbina "túlfutott", ez okozta a balesetet.

A kiváltó ok amúgy egy egészen kis dolognak tűnik: az egyik lapát tápegység-szekrényében meghibásodott egy megszakító, ami azonban végül hibák láncreakciját idézte elő, aminek a vége az lett, hogy mindhárom lapát stabilizáló-fékező potenciája egysueráen kiiktatódott, és így nem volt, ami megakadályozza a rendszerösszeomlást.

Az eddig példátlan eset után egyelőre azt nem közölte sem a gyártó, sem az üzemeltető, hogy van-e hasonló kockázatnak kitett szélerőmű platform a szélparkban. Az ügynek nyilván addig nincs vége, míg a meghibásodás okára nem derül fény, a 20 millió fontos beruházást mindenesetre azóta alaposan átvizsgálták, és a megsemmisült szélerőműegység darabjait a platform tulajdonosa, a Pennant Walters egy raktárban helyezte el, ahol további vizsgálódás kezdődhet.