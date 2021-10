A 2023-tól forgalomba kerülő új gázmotorait teljes egészében hirdogénre paraméterezi a Rolls-Royce - adta hírül saját oldalán a cég. A közlemény szerint az új mtu 500-as és 4000-es típusú gázmotorok az energiatermelésben akár 100 százalékos hidrogénnel is üzemeltethetők lesznek. Sőt: a cég, amely már most is hajt 10 százaléknyi hidrogén bekeverésével működő rendszereket, jövőre ezt az arányt 25 százalékra emeli.

Minderről Andreas Görtz, a Rolls-Royce Power Systems energiatermelésért felelős alelnöke elárulta: nem pusztán játék ez a számokkal, és mégcsak nem ötletszerűen emelnek, mivel „az energiatermelés szén-dioxid-mentesítéséhez megbízható, rugalmas, ugyanakkor éghajlat-semleges erőművekre van szükség - a szél és a nap ingadozó generációjának kiegészítésére”.

A német kézben lévő, magát energiatechnológiai innovátorként meghatározó Rolls-Royce cégnél úgy vélik, hogy a hidrogén léphet majd a földgáz helyébe, és ez válik majd az elsődleges tüzelőanyaggá. Ehhez technikailag és gazdaságilag is megvannak már az adottságai, és a R-R ezért fejleszti ebbe az irányba a gázmotorjait.

A cég klímavédelmi programja - Net Zero at Power Systems - szerint a Rolls-Royce 2030-ra képes lesz a 2019-es bázisévhez viszonyítva a saját üvegházhatású gázkibocsátásának 35 százalékát megtakarítani. Úgy látják, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású globális gazdaságra való áttéréshez a Rolls-Royce jó helyzetben lévő fejlesztő cég, és a technológiai megoldásaiktól függ a váltás sikeressége. Ennek kulcsa a hidrogén.