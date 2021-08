A francia PV Magazine írja , hogy a leginkább titán-dioxidot bányászó és kiterlemő madagaszkári QIT Madagascar Minerals (QMM) bányába komplett zöldenergiás hibrid rendszer kerül, hogy csökkentsék a tevékenységből eredő károsanyag kibocsátást.

A 80 százalékban az angol-ausztrál tulajdonban lévő bányászati óriásvállalathoz, a Rio Tintohoz, 20 százalékbanpedig a magagaszkási kormány tulajdonába tartozó QMM megújuló energiás projektje egy 12 megawattos (MW) szélerőműparkból, egy 8 MW-os napelemes erőműből és egy 8,2 MW-os akkumulátoros energiatároló rendszerből áll majd. Egészen pontosan: a dél-madagaszkári bánya területén épülő és összekapcsolódó részekkel a beruházók arra szerződtek, hogy 20 éven keresztül a QMM-nek (is) adják el a megtermelt áramot.

A 18 ezer napelempane és kilenc turbina tulajdonosa a CrossBoundary Energy (CBE) lesz; a független energiatermelő cég úgy számol, hogy a rendszerből előbb, 2022 elején a napelem-szegmenst, majd év végén a szélerőműves részt is üzembe helyezi. Addigra meglesznek a 8,25 MW teljesítményű lítium-ion tárolórendszer telepítésével is, és annak csatlakoztatásával a a QMM teljes éves villamosenergia igényének akár a 60 százalékát is biztosítani fogják tudni.

De arra is jut majd, hogy a közeli, 80 ezer lakosú Tolanaro (egykor, a francia gyarmati időszakban Fort Dauphinként ismert) városának is jelentős mennyiségű villamos energiát biztosítsanak.

A projekt egyéb technikai és pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.