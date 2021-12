Ahmad Chatila, a zöldhidrogén gyártásban az elektrolizáló készülékek piacán ismert Ohmium elnöke és befektetője szerint „az indiai kormány által javasolt politikák felhasználásával” 2025-re képesek lesznek elérni, hogy 1 kilogramm megújuló energiából előállított hidrogént 1 dollárból állíthassanak elő.

Az indiai üzleti lapnak, a The Economic Timesnak nyilatkozó üzletember szerint a rendszereik és a meglévő teljesítmények folyamatos növelésével ez úgy nézne ki, már jövőre képesek lehetnek a dízelüzemű autók üzemanyagköltség-szintje alá szorítani a vízbontással nyert hidrogén előállítási költségét, majd 2023-ra elérhetővé tenni, hogy "a legtöbb városban a személygépkocsik számára a zöld hidrogén olcsóbb legyen a dízelnél".

Számokat is mondott Chatila: 2023-ra úgy saccolja, hogy 2-2,5 dolláros egységárig tudnak a termelési oldalon lemenni, ami lényegesen jobb, mint a németországi 10,7 dolláros ár. A napokban ugyan más árakat jelentettek be a Kölni Alkalmazott Tudományok Egyetemének kutatói, de az elméletileg elérhető 6,23 eurós ár így is elmarad az indiai ígéretben megfogalmazottétól. Az árba ráadásul az indiai üzletember szerint beletartozna az előállítási költségek mellett a tömörítés, a szállítás, de még a tankolási marzs is.

„Kész menetrendünk van a rendszereink teljesítményének folyamatos növelésére és a hidrogéngyártási költségek kilogrammonként 1 dollárra csökkentésére - 2025-re” – közölte Ahmad Chatila. Hozzátéve, hogy ennyi lesz a költség Indiában, feltéve, ha a kormány által javasolt támogatási politikában megfelelő mértékben érvényt tudnak szerezni. Ez utóbbi alighanem a zöldhidrogén koncessziókat is érinti, illetve azokat az állami támogatásokat, amivel az iparág elől a szabályozásban eltakarítják az akadályokat.

Így is hihetetlennek tűnik az ennyire gyors változás, Gniewomir Flis, az Agora Energiewende német agytröszt hidrogénipari elemzője a Recharge Newsnak azt mondta , hogy a felrajzolt vízió valóra váltásához India energiapolitikájában olyan piactorzulásnak kell végbemennie, ahol végeredményben "a hidrogén olcsóbb lehet, mint az áram”.

Pro és kontra

Az amerikai Ohmium, amelynek központja a nevadai Incline Village-ben található, már megépítette az első nagy méretű, 500 megawattos (MW) PEM elektrolizáló gyárát Indiában, de a Bangalore-i beruházást 2 GW-ig már felskálázták a bővítésre. Chatila ígéretének hitelességét azonban megtépázza kissé, hogy az üzletember korábban annak a megújuló energiaforrásokat fejlesztő SunEdisonnak volt a vezérigazgatója, amely 2016-ban csődöt jelentett.

Az 1 dolláros hidrogén azonban biztosan nem fantazmagória: december elején a Wood Mackenzie friss jelentésében az állt, hogy 2030-ra a világon - a jelenlegi helyzet és a zöldhidrogén fejlesztési ígéretek alapján - akár egy tucat olyan piac is létrejöhet, ahol az egyes országok akár ezen az 1 dollárok kilogrammonkénmti áron is képesek lehetne a zöld hidrogén előállítására .