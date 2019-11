Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

100 km/h-ra csökkentené a maximális sebességet Hollandia

Holland sajtóértesülések szerint a kormány a sebességhatárok csökkentésére készül elsősorban az autópályákon, hogy mérsékeljék a károsanyag-kibocsátást - írja a BBC.

A kiszivárgott tervek szerint 100 kilométer per órára csökkentik majd a maximális sebességet az ország útjain, de csak nappal. Este 7 és reggel 6 óra között az autópályákon is lehetne 130-cal közlekedni - olvasható a portálon.

Hollandiában nagyon komolyan veszik a kibocsátás csökkentését, infrastrukturális beruházásokat is jegeltek már azért, mert nem szolgálta kellő mértékben a környezetvédelmi célokat. Állítólag még az is felmerült korábban, hogy vasárnapi autóközlekedési-tilalmat vezessenek be.

Ha valóban bevezetik a 100 kilométer per órás korlátozást, akkor Hollandia Ciprussal karöltve a "leglassabb" ország lesz Európában. A kontinensen jellemzően 130 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, persze vannak kivételek: Norvégiában például 110, Nagy-Britanniában 112 (70 mérföld per óra) a legnagyobb megengedett sebesség.