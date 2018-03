Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

14 évvel rövidebb az élete egy iskolázatlan magyarnak, mint egy diplomásnak

Világszerte jellemző, hogy a gazdagok tovább élnek, mint a szegények. Ez az eltérés az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségét és annak az emberek egészségi állapotára gyakorolt ​​hatását tükrözi, azonban országonként eltérő mértékben. Az eltérés a várható élettartamban az utóbbi években néhány országban drasztikusan nőtt, leginkább Magyarországon - állapítja meg az IMF blogja.

Az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak átlagosan rövidebb ideig élnek, mint képzettebb polgártársaik: az eltérés nagyságát mutató skála két végén Olaszország és Magyarország áll. Míg az olasz férfiak életkilátásait 4 évvel, a magyarokét 14 évvel rontja az alacsony szintű iskolázottság - hívja fel a figyelmet az IMF blogja az IMF 2017-es Költségvetési Monitora alapján.

Ez az egyenlőtlenség hatalmas veszteség egyéni és országos szinten is. A rossz egészségi állapot hat a foglalkoztatásra, az egyén pedig kevesebb jövedelemre tesz szert élete során. A rossz egészségi állapotú munkaerő pedig rontja az ország termelékenységét és fékezi a gazdasági növekedést.

Mit lehet tenni?

Az egészségi állapot javítása olyan tényezőktől függ, mint a jövedelem, az oktatás, a táplálkozás, az egészséges ivóvíz és környezet, a higiénia és az egészségtudatos viselkedés, de kulcsfontosságú tényező a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés is. A szegények egészségügyi ellátása gyakran nem biztosított, ha mégis, általában alacsonyabb színvonalú szolgáltatást kapnak - olvasható az összeállításban.

A megoldáshoz sokrétű megközelítésre van szükség, de a fiskális politikának kulcsszerepe van az egészségügyi egyenlőtlenség szűkítésében. A fiskális eszközök megfelelő kombinációja javíthatja a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és a szegények egészségi állapotát.

Az elemzés végigveszi a főbb tényezőket. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kapcsán fontos lenne az ellátás kiterjesztése, az alacsonyabb fejlettségű és vidéki térségekben is biztosítani kellene a közfinanszírozott és a magán egészségügyi szolgáltatást. Mivel az egyenlő hozzáférés nem vezet automatikusan a szolgáltatások egyenlő használathoz is, a kormányoknak fel kell vállalni az ismeretterjesztést, valamint szociális programokon keresztül is biztosítani kell az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét.

Ösztönözni kell az ellátókat, pénzzel is



Az ellátás minőségét szabályozásokkal, iránymutatásokkal mindenki számára standardizálttá kell tenni,a szegények által leginkább igénybe vett intézmények számára pedig több forrás kell biztosítani. Az országoknak olyan ösztönzőkre is költeni kell, amelyekkel az egészségügyi ellátókat, orvosokat, nővéreket a teljesítményük javítására sarkallják - írja az IMF.

Az élelmiszer-segélyprogramokat, támogatásokat és a diákétkeztetést általában hatékony eszköznek tartják az alacsony jövedelmű háztartások táplálásában, emellett azonban kiemelik a tiszta ivóvíz- és a csatornahálózat kiépítésébe való befektetés jelentős az egészségügyi hozadékát.

Mint írják, hozzájárulhat az egészségi állapot javításához a dohányra, cukorra és alkoholra kivetett adó, ugyanakkor az olyan támogatásoknak, amelyek hozzájárulnak a levegő szennyezettségének növekedéséhez, súlyos egészségügyi következményei vannak. Ezeknek a támogatásoknak a csökkentése az üzemanyagok árának növelésével 60 százalékkal csökkentheti a légszennyezettséggel összefüggő halálozást.

Így lehet plusz 1,3 év

Az elemzés szerint szabad forrásokat szabadíthat fel az egészségügyi kiadások reformja, az egészségügyi költésekre vonatkozó adókedvezmények összességében költséghatékonyabbá teszik az alapellátást és a megelőzést.

A fiskális monitor szerint az egyenlőtlenségek felszámolása még az egészségi költés azonos szintje mellett is növelheti a várható élettartamot, átlagosan 1,3 évvel, mind a feltörekvő piaci, mind az alacsony jövedelmű országokban.

Az egészségügyi ellátás kiterjesztése érdekében már számos ország - Brazília, Chile, India, Mexikó, Thaiföld, Tunézia - tett lépéseket, de még mindig van tennivaló. A kormányok számára nagy kihívás olyan hatékony reformok megfogalmazása és keresztülvitele, amelyek illeszkednek a helyi igényekhez. Mindenesetre még bően van tere az egyenlőtlenségek csökkentésének, annak érdekében, hogy javuljon az emberek egészségi állapota.

A kép forrása: Pixabay.

