A 20. század leggazdagabbjai gazdagabbak voltak mit a 21. század milliárdosa

A Learnbonds.com pénzügyi portál érdekes számítást közölt: összehasonlította a 20. és 21. század öt leggazdagabbjának vagyonát. Az inflációval korrigált értékek alapján a portál arra jutott, hogy a 20. század öt leggazdagabbjának jelenleg 1,62 ezer milliárd dolláros összvagyona lenne. (Ez a vagyon 1913-ban még csak 63 milliárd dollárra rúgott.)

Az múlt század legvagyonosabbjai

A 20. században a portál szerint Andrew Carnegie skót-amerikai iparmágnás volt a leggazdagabb ember, aki most is a legvagyonosabbnak számítana 419,8 milliárd dollár nettó vagyonnal. Carnegie vagyonának nagy része a Carnegie acélgyár JP Morgannak történő eladásából származott, amelyért 1901-ben 480 millió dollárt kapott. Az eladásból Carnegie egy 230 millió dollár értékű aranykötvény-csomagot is kapott. A skót-amerikai üzletember 1919-ben halt meg, amellyel a vagyona nagy része alapítványokhoz került. Carnegie nettó vagyona 1913-ban 16,5 milliárd dollárt ért.

A valaha élt leggazdagabb amerikai, John D. Rockefeller volt, akinek vagyona 2020-ban 384,8 milliárd dollárt érne. Rockefeller 1937-ben halt meg, a Standart Oil nevű olajvállalatban volt részesedése, amely az amerikai olajipar megkerülhetetlen szereplője volt. A cégbirodalom 1913-as értéken 14,9 milliárd dollárt ért, a vállalatot később feldarabolták és olyan cégek jöttek létre belőle, minta az Amoco, Chevron Conoco és az ExxonMobil.

A 20. század harmadik leggazdagabb embere a Learnbond.com szerint Nyikolaj Alekszadrovics Romanov, az utolsó orosz cár volt, akit családjával együtt 1918-ban végeztek ki a bolsevikok. A cár vagyona 1913-as értéken 13,1 milliárd dollárt tett ki, ami most, 2020-ban 338,58 milliárd dollárt érne.

A múlt század negyedik leggazdagabbja a pénzügyi portál szerint Mir Oszmán Ali Khán, Brit India legnagyobb tartománya, Haidarábád állam utolsó nizámja - azaz uralkodója - volt 1911 és 1948 között, amikor is a függetlenségét elnyerő Indiához csatolták. A nizmán vagyona aranyból származott, egyes vélemények szerint a személyes aranygyűjteményének értéke több mint 100 millió dollárt ér, amelyhez még egy 400 millió dollár értékű ékszergyűjtemény is tartozott. A vagyon jelenleg 259,5 milliárd dollárt ér, ami 1913-as árakon számolva 10 millárd dollárnak felelne meg.

A 20. század ötödik leggazdagabba a lista szerint Moammer Kadhafi líbiai diktátor lenne, ami 1969 szeptembere és 2011 augusztusa között állt az ország élén. A Learnbonds.com megjegyzi, hogy Kadhafi 2011-es haláláig a "titkos legvagyonosabb emberek" között szerepelt. Vagyonát 200 milliárd dollár körülire becsülték. Az ENSZ szerint Kadhafi dollármilliárdjai feltehetőleg még mindig különféle afrikai bankokban rejtőznek. A vagyona főleg aranyból és gyémántból állt. A portál számításai szerint 1913-as árakon számolva a diktátor vagyona 8,7 milliárd dollárt ért volna, ami jelenleg 225,7 milliárd dollárnak felel meg.

A 21. század top 5 gazdagjai szegényebbek

Ezzel szemben a még élő leggazdagabb öt ember vagyona összesen 514,4 milliárd dollárt tesz ki, ami körülbelül a harmada a 20. század leggazdagabbjai vagyonának.

A 21. századi top 5 élén az Amazon alapítója, Jeff Bezos áll, akinek a Learnbonds.com - a Forbes számai alapján - 125,30 milliárd dollárt tulajdonít, őt a Microsoft-alapító Bill Gates követ 112,60 milliárd dollárral.

A harmadik helyen Bernard Arnault az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tulajdonosa, aki 108 milliárd dollár felett diszponál. A negyedik helyen a Bershire Hathaway feje, Warren Buffet áll 90,40 milliárd dollárral, míg a 21. század ötödik leggazdagabbja Amancio Ortega, a Zara üzletlánc tulajdonosa 78,10 milliárd dollárral.