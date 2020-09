A bakelit visszatért és már a letölthető zenét is lenyomja

A zenehallgatás piacát teljesen letarolják a digitális platformok, de felébredt az emberekben a nosztalgia: a fizetős zeneletöltéstől már csak alig marad a vinylek vásárlása.

Az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége (Recording Industry Association of America, RIAA) adatai szerint 2020 első félévében a lemezkiadás 62 százalékának bevétele a vinyleladásokból származott, összesen mintegy 232 millió dollárról (70 milliárd forint) beszélünk - írja a Roadster.hu.

Ahogy a portál is összegzi: az ilyen hanglemezek vásárlása leginkább a vájtfülűek és a szenvedélyes gyűjtők sajátja, pedig ezek minősége simán veri a CD-ktől megszokott hangzást. Még mindig rétegműfaj ezek vásárlása, az összes rögzített zenei felvétel utáni bevételben így is mindössze 4 százalékos része van, és továbbra is a streaming dominálja magasan a piacot. 2020 első félévében ugyanis a bevételek 85 százaléka, 4,8 milliárd dollár (1451 milliárd forint) online zenehallgatásból származott, ez pedig az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest további növekedést jelent.

Más a helyzet, ha a letölthető digitális zenés boltokat nézzük: az itt megvett hanganyagok a teljes piaci bevétel mindössze 6 százalékát teszik ki, pedig a vinylhez, a magnókazettához, majd a CD-hez képest is óriási áttörés volt a digitális tárolóeszközökre letölthető zene - legyen szó a tömörített mp3-ról, vagy a veszteségmentes, úgynevezett lossless formátumokról. A streaming zenehallgatás (pl. a Deezer vagy a Spotify) ezt a piacot jobban megfojtja, mint a vinylét.

A zeneiparnak a koronavírus-járvány egyébként különösen betett, ahogy arról korábban részletesen írtunk.