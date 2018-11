Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Bank of England is tehetetlen, ha beüt a brexit-katasztrófa

A Bank of England kormányzója szerint a brit jegybank nem sokat tehetne a brit gazdaság megsegítésére abban az esetben, ha Nagy-Britanniának nem sikerülne megállapodást elérnie az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről - írja az MTI.

Mark Carney, aki a Bank of England több más vezetőjével együtt kedden a londoni alsóház pénzügyi bizottságnak meghallgatásán vett részt, kijelentette: a megállapodás nélküli brexit nem a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság újabb fordulója lenne, hanem reálgazdasági szintű sokkot okozna a brit gazdaságban. Carney elmondta, a pénzügyi válság idején a Bank of England a világ más nagy jegybankjaival együtt központi szerepet játszott a kárelhárításban, ám az esetleges megállapodás nélküli brexit reálgazdasági sokkja közepette csak mellékszereplő lehetne.

Michael Saunders, a Bank of England közgazdásza és monetáris tanácsának egyik tagja az alsóházi meghallgatáson úgy fogalmazott: ha Dover árukikötőjében a megállapodás elmaradása miatt torlódások alakulnak ki, "azt nem lehet kamatcsökkentéssel orvosolni".

Saunders hozzátette, hogyha megállapodás híján az EU-val folytatott brit kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere lép életbe - ami vámokat és vámvizsgálatokat jelentene -, az súlyos ellátási oldali sokkot okozna a brit gazdaságban.

Mark Carney jegybanki kormányzó ehhez kapcsolódva hangsúlyozta: a nagy, fejlett ipari gazdaságokban igen ritkák az ilyen jellegű sokkok, ezért kevés a tapasztalat arra, hogy monetáris eszközökkel egy ilyen sokk miként kezelhető.

Ugyanezekkel az érvekkel hívták fel a figyelmet a megállapodás nélküli brexit súlyos növekedési és termelési kockázataira nagy londoni elemzőházak és üzleti szervezetek.

A The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely legutóbbi tanulmánya szerint a 2007-2008-as pénzügyi válság idején a brit pénzügyi rendszer kis híján összeomlott, és csak a Bank of England által a bankrendszerbe juttatott likviditásinjekció akadályozta meg a teljes szektorszintű csődöt.

A ház szerint azonban most nincs olyan intézmény, amely ugyanígy készen állna a kereskedelmi rendszer megvédésére megállapodás nélküli brexit esetén, és ebben a helyzetben egyértelműen lehetséges - bár nem elkerülhetetlen - akár súlyos recesszió kialakulása is a brit gazdaságban.

A tanulmány szerint a megállapodás elmaradása az újonnan szükségessé váló vámellenőrzések miatt óriási terhet róna a brit vámhatóságokra és a kikötőkre, repülőterekre is, jelentős adminisztratív költségtöbbletet okozva. Számos brit cég kényszerülne például eredetigazolási dokumentumok kiállítására, és az elemzés szerzőinek becslése szerint ez önmagában 4-15 százalékot adna hozzá egy-egy áruféleség termelési költségeihez.

A délkelet-angliai Dover kikötőjét mindez különösen súlyosan érintené, mivel a Doveren átáramló kereskedelmi forgalom csaknem teljes egésze az Európai Unióval folyik. A modellszámítások arra vallanak, hogy ha mindössze két perccel növekszik az összes kamion által Doverben eltöltött idő, az is 47 kilométeres folyamatos torlódást okozna a kikötőbe vezető M20-as autópályán - állt a The UK in a Changing Europe tanulmányában.

A japán Honda autóipari konglomerátum brit érdekeltségének szakértői a londoni alsóház előző meghallgatásán elmondták: a cég angliai üzeméhez hétpercenként érkeznek a kamionok az uniós beszállítóktól származó részegységekkel, és a raktárakban mindössze egynapi termeléshez szükséges készlet van.

A Honda szakértői szerint ha a kontinensről érkező részegység-behozatalt vámvizsgálatnak kell alávetni, a beszállítási folyamat ebből eredő minden negyedórányi késedelme 850 ezer font (csaknem 310 millió forint) halmozott éves veszteséget okozna a cégnek a tovagyűrűző fennakadások miatt.