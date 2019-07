Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Bank of England szerint lábon kihordják a biztos összeomlást

A Bank of England csütörtökön ismertetett legújabb pénzügyi stabilitási jelentése szerint a brit bankrendszer elviselné, ha a brit EU-tagság rendezetlen körülmények között szűnne meg. Csak a gazdaság omlana össze körülötte.

A brit jegybank felidézi a legutóbbi stressztesztjében alkalmazott szimulációs forgatókönyvet, amelyben az szerepel, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 4,7 százalékkal zuhan, a munkanélküliségi ráta 9,5 százalékra emelkedik, a lakóingatlan-árak 33 százalékkal, az üzleti ingatlanoké 40 százalékkal zuhan, a brit befektetési eszközök kereslete hirtelen elapad.

Ebben a környezetben a font árfolyamindexe 27 százalékkal zuhan, miközben a jegybanki alapkamat 4 százalékra emelkedik a jelenlegi, 0,75 százalékról.

A Bank of England új pénzügyi stabilitási jelentése szerint a brit bankrendszer egy ilyen súlyos piaci felfordulást is képes lenne elviselni. A kimutatás szerint ugyanis rendszerszinten több mint ezermilliárd font (362 ezer milliárd forint) magas minőségű likvid eszközállomány áll a bankok rendelkezésére, és ebből hosszú hónapokig fedezni tudnák lejáró kötelezettségeiket külső finanszírozás nélkül is.

A brexit határideje október 31-én lesz - tekintet nélkül a súlyos gazdasági következményekre - megállapodás nélküli kiesik az Egyesült Királyság az EU-ból, ha csak addig nem jutnak megállapodásra Brüsszellel, Viszont erről egyelőre nem is tárgyalnak, mert még csak rendes miniszterelnöke sincs az országnak, de még ha a konzervatívok meg is választják Boris Johnsont, akkor sem biztos, hogy kormányfő lehet.