A bankkártyák napjai meg vannak számlálva?

Michael J. Brown, az sikerét egy budapesti ATM-mel megalapozó Euronet alapítója szerint a készpénz megmarad, nem kell és nem is lehet eltüntetni. A hitelkártya örökéletű, de a sima betéti bankkártyák rövidesen elbúcsúznak.

A cél, hogy minél több hagyomános ki- és befizetést lehessen digitálisan megoldani, de a bankjegyektől nem kell és nem is lehet megválni - mondta többek között a Manager Magazinnak adott interjújában Michael J. Brown amerikai üzletember, a globális ATM-hálózatot működtető Euronet társalapítója, vezérigazgatója.

Szerinte a készpénzes tranzakciók iránt továbbra is nagyon jelentős a kereslet. A szakember szerint a hitelkártyák "örökéletűek", nem fognak eltűnni, de a hagyományos betéti kártyák napjai szerinte meg vannak számlálva, a telefon veszi át ezt a szerepet. lefonod tölti be ezt a szerepet, Lengyelországban például már pénzt is vehetsz fel kártya, illetve bármilyen személyes okmány nélkül, lényegében csak egy mobilkódra van szükség

Elárulta, hogy az évente 115 milliárd tranzakcióhoz infrastruktúrát biztosító, világszerte 45 ezer ATM-nel rendelkező cég története egy budapesti ATM-mel indult. "1994-ben Budapesten egész Közép-Európa első fintech vállalkozását hoztuk létre. [...] A régió - elsősorban a szovjet utódállamok - a készpénzközpontúsága miatt vonzott, azt láttam bő negyedszázada, hogy itt is elérkezett az ATM-ek biztosította kényelmi szolgáltatások ideje. A magyar főváros pedig azért lett a kiindulópont, mert az egész kontinensen itt volt akkor a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya. A cégünk egyetlen budapesti ATM-ből nőtte ki magát a világ meghatározó pénzügyi szolgáltató nagyvállalatává" - mondta Michael J. Brown.