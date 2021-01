Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A bolgárok feladták a második atomerőmű ötletét

Mégis a korábban részlegesen bezárt Kozlodujba telepítik Bulgária új atomreaktorait. A telep régebbi blokkjait az EU-csatlakozás feltételeként zárták be, most egy máshová tervezett erőmű elemeit használják fel kibővítéséhez - számolt be a Szabad Európa.

A bolgár kormány a többször jegelt, majd újraindított Belene atomerőmű-projekt már létező berendezéseit felhasználva bővíti ki az európai uniós csatlakozás feltételeként részben lezárt Kozloduj atomerőművet. A Roszatom újabb erőművet építene az EU-ban A kabinet szerdai döntése szerint a környezetvédő szervezetek által hevesen ellenzett beleni erőműprojekt már leszállított harmadik generációs orosz reaktorait viszik át Kozlodujba - írta a portál. Régi történet

A második bolgár atomerőműről, Belenről még a kommunista vezetés idején döntöttek, 1981-ben. 1990-re azonban elfogyott a pénz és egészen addig állt a projekt, amíg Szimeon Sax-Coburg-Gota bolgár cár kormánya 2004-ben újra nem indította. A bolgár Nemzeti Elektromos Művek ekkor kezdett együttműködésbe az orosz Atomsztrojekszportprom nevű céggel. A kooperáció 2012-ig tartott, amikor az első Boriszov-kormány ismét leállította a projektet. Az orosz cég kártérítési pert indított és a Nemzetközi Döntőbíróság 600 ezer eurót ítélt meg neki, mert már leszállította a tőle rendelt két reaktort. Egy 2013-as népszavazáson a bolgár szavazók többsége támogatta az új, beleni erőmű tervét. Mivel azonban nem volt meg a szükséges részvételi arány, a parlament dönthetett, amely még abban az évben felfüggesztette a projektet. Majd 2018-ban a kormány viszont törölte az építkezési moratóriumot, egy évvel később francia, amerikai, orosz, kínai és dél-koreai cégeket választottak ki a projektben való részvételre. (A fővállalkozó az orosz Roszatom lett, amelyhez csatlakozott a francia Framatome és az amerikai GE Steam Power). A bolgár kabinet 2020. októberben még tárgyalt arról a lehetőségről, hogy amerikai technológiával bővítsék ki Kozlodujt, de végül a Belenhez már leszállított orosz reaktorok mellett tette le a garast. Így marad a régi bővítése

A kozloduji eőrmű 1974. óta üzemel és az EU az első négy "csernobili technológiára épülő" blokk bezárását követelte Szófiától az uniós belépés feltételeként. Jelenleg csak az 5. és 6. reaktorblokk üzemel. Az odatelepítendő további orosz reaktorok már harmadik generációs, AES 92-es nyomottvizes változatok, amelyek biztonságosabbak és gazdaságosabbak elődeiknél. Biztonsági rendszereik például lehetővé teszik a láncreakció gyors leállítását és olyan speciális megerősített beton- és fémburkolatba helyezik őket, amellyel balesetek esetén hatásosan elszigetelhetik azokat. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök szerdán úgy fogalmazott: a 7. reaktor felépítése után "továbblépünk a 8. reaktorhoz".