A brexit még mindig nem lefutott kör, zuhanás lesz a vége

Ismét megakadtak a tárgyalások az EU és az Egyesült Királyság között és egyre kisebb esély látszik, hogy az államszövetségből már kilépett britek milyen kereskedelmi megállapodások szerint maradnak partnerek.

Nem haladnak az EU és az Egyesült Királyság között, amelyért mindkét a másikat hibáztatja. A britek az év végén, akár megállapodás nélkül elhagyhatják a közösséget, új szintre lépett a katasztrófapolitika - írja az Euronews. Az unió azt panaszolja, hogy a britek a kedvező feltételeket tartanák csak meg, de a britek azt hangoztatják, hogy megállapodást akarnak, de szerintük az EU fölényeskedik és kihasználja, hogy nagyobb és erősebb, mint az Egyesült Királyság.

"Azt hiszem, az uniós főtárgyaló szíve szerint már négy éve megkezdte volna a tárgyalásokat, jó előre tisztázva, hogy pontosan mit is akarnak a britek" - mondja Pierre Benazet, a Radio France tudósítója.

A No Deal Brexit romboló hatású Nagy-Britannia és az EU kereskedelmében, különösen az autók és mezőgazdasági termékek exportjában, nem beszélve a fanyar politikai utóízről. A briteknél a politikusok hangoztatják, hogy jó nekik a megállapodás nélküli kizuhanás az EU-ból, de a járvány miatt amúgy is rossz állapotban lévő brit gazdaság esetében rengeteg további munkahely szűnne meg így, ami a választói akaratot is befolyásolná.

A tárgyalások öt hónap múlva zárulhatnak.