A brit kormány tetemre hívja Kínát a járvány miatt

Boris Johnson brit miniszterelnök és kormányának tagjai idegesek. Úgy vélik, a pekingi vezetés nem tett meg minden tőle telhetőt, hogy megelőzze a koronavírus-járvány elindulását Kínából, amiért a válság után majd számolni fognak vele.

Boris Johnson kormányának tagjai mérgesek Kínára, mert úgy vélik, hogy akár negyvenszer kevesebb koronavírus-fertőzésről adott számot, mint amennyi valójában történt, és a halottak számáról szóló adatot is igen erősen kozmetikázták - írja a Business Insider. A brit sajtó idéz egy kormánytisztviselőt, aki azt mondta, hogy Pekingnek el kell számolnia, milyen felelősség terheli a járványért, miután a veszélyhelyzet elmúlik.

A több forrásra hivatkozó kiszivárogtatás szerint a londoni vezetés azzal vádolja Kínát, hogy hamis információkat adott meg a koronavírus-járvány súlyosságáról. Johnsont és kollégáit állítólag tudósok tájékoztatták arról, hogy a kínai vezetés 15-40-szer kisebb adatot közölhetett a vírussal fertőzöttek számáról. A hivatalos pekingi adatok szerint kevesebb, mint 82 ezer emberben mutatták ki a vírus jelenlétét. Michael Gove kabinetfőnök azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egyes onnan érkező jelentések nem adtak világos információt a járvány nagyságával és természetével kapcsolatban.

Sokkal több halott

Még súlyosabb vád, hogy a kínai hivatalos adatok a halottak számáról köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. A jelentések 3300 áldozatról szólnak, miközben a járvány epicentrumában, a 11 milliós Vuhan városában tevékenykedő temetkezési vállalatok tevékenység alapján 42 ezerre becsülik koronavírus-fertőzés miatt elhunytak számát - jelentette a Radio Free Asia.

A londoni kormányzatban emellett azzal is gyanúsítják Kínát, hogy a járvány kezeléséhez más országoknak felajánlott segítségét arra akarja használni, hogy kiterjessze gazdasági befolyását. A sajtóértesülésekből az is kiderül, hogy Boris Johnson - mintegy a járvány "hanyag kezelésére" válaszul - büntetésből visszavonhatja kormányának azt a döntését, hogy engedélyezi a Huawei távközlési óriásnak a részvételt a szigetország 5G-s mobiltelefon-hálózatának kiépítésében. Az USA éppen erre akarja rávenni a brit vezetést és Johnson Konzervatív Pártjában is sok ellenzője van a Huawei részvételének az 5G-s bizniszben.