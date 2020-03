A cseh fronton is dúl a koronavírus-háború

Csehországban is kitört a felvásárlási láz, miután ott már előbbre tartanak a korlátozások bevezetése terén. A jegybank lebegteti a kamatcsökkentés lehetőségét.

A cseh kiskereskedelmet is elérte a felvásárlási láz: az áruházláncok a fagyasztók, a videójáték-konzolok és a légtisztítók pánikszerű felvásárlásáról számoltak be az élelmiszerek és a gyógyszertári termékek mellett - írta a Radio Praha. A cégek arra számítanak, hogy a drákói korlátozások - bezárnak az egyetemek, otthonról dolgoznak az emberek, százfősre korlátozzák a nyilvános rendezvényeket - tovább fogja fűteni a vásárlásokat.

Patricia Sedivá, a Magyarországon is ismert Alza.cz online kiskereskedő szóvivője arról számolt be, hogy a légtisztítók eladása háromszorosára ugrott a korábbihoz képest. A bébiételeket és a pelenkákat is viszik az emberek, a fagyasztók eladása kétszeresére nőtt. Az elektronikai cikkeket áruló Datart egyebek mellett az otthoni kenyérsütők eladásának növekedéséről számolt be. Más cégek karácsonyi forgalmat bonyolítottak le az elmúlt hetekben.

Csehországban egyébként március második hetének közepére meghaladta a koronavírus-esetek száma a hatvanat, amelyek felét Prágában regisztráltak. Összesen közel 1400 tesztet végeztek. Szakértők szerint a kiskereskedelmi eladások megugrása csak rövid távon hasznos az érintett cégeknek- A kormány pénzügyi könnyítése után a prágai jegybank sem zárja ki a beavatkozást, nevezetesen a nemrégen megemelt alapkamat csökkentését.