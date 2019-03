Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A cseheknél az egyház és a politika van a bizalmi lista legalján

Leginkább a hadseregben és a rendőrségben, legkevésbé az egyházakban és a politikai pártokban bíznak a csehek - derült ki abból az országos felmérésből, amelynek eredményét csütörtökön hozták nyilvánosságra Prágában.

A CVVM akadémiai közvélemény-kutató intézet márciusi felmérése szerint a hadseregben a megkérdezettek 70 százaléka, a rendőrségben pedig 69 százaléka bízik meg.

A lista legalján az egyházak és a politikai pártok végeztek. Az egyházak iránt az emberek 27 százaléka van bizalommal, míg a politikai pártok iránt ennél is kevesebb, mindössze 25 százalék.

A hadsereg és a rendőrség bizalmi indexe most a legmagasabb azóta, hogy kilencvenes évek közepén elkezdték a felméréseket. Az egyházak már hagyományosan nem élvezik a lakosság bizalmát, s most csatlakoztak hozzájuk a politikai pártok is, amelyek népszerűsége évek óta folyamatosan csökken.

A megkérdezettek több mint felének a bizalmát még a bíróságok, a bankok, a közvélemény-kutató intézetek és a rádió élvezi. A bíróságokban 57 százalék, a bankokban 55 százalék, a közvélemény-kutató intézetekben és a rádióban egyaránt 52-52 százalék bízik.

A sajtóba vetett bizalom 41 százalékos, és a korábbi csökkenés után két éve újra emelkedő tendenciát mutat.

A civil szervezetekbe (NGO) vetett bizalom 38 százalékos.