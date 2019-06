Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Fed nem emel kamatot Trump nyomására sem

Hiába presszionálja kamatvágásra a Fedet a Fehér Ház, az intézmény kitart a függetlensége mellett - mondta el Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke egy New York-i eseményen a Portfolio híre szerint.

Az év eleje óta óvatosak vagyunk a kamatpolitika változtatásával kapcsolatosan. A testületünk közelről követi a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos információkat és ezek jelentésének megfelelően dönt majd annak érdekében, hogy a növekedést támogassa és az inflációt a 2 százalékos célérték körül tartsa - fogalmazott Powell a CNBC szerint.

Május 1-je óta nagyon megváltoztak a dolgok. A világ kockázati profilja megváltozott - indokolta a kamatemelések elhalasztását a szakember beszédében, írta a Portfolio. A piac most már nemcsak halasztásra, hanem kamatvágásokra is számít 2020-ra nézve. Kockázatok alatt a jegybankelnök elsősorban a Kínával való kereskedelmi csörte globális gazdaságra gyakorolt hatásaira célzott, de kitért az egyre feszesebb munkaerőpiaci helyzetre is.

A Fed ellenáll a rövidtávú politikai nyomásnak - indokolta Powell azt, hogy eddig miért nem vágtak kamatot Donald Trump elnök nyomása ellenére.