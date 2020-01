Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A francia kormány kitart a nyugdíjreform mellett, de egyeztetne

Édouard Philippe francia kormányfő egy finanszírozási konferencia megrendezését javasolta kedden a szakszervezeteknek a vitatott nyugdíjreformról, amely ellen 34. napja sztrájkkal tiltakoznak a vasúti és a párizsi közösségi közlekedésben dolgozók. Az egyeztetések pénteken folytatódnak a miniszterelnöki hivatalban.

A francia munkaügyi minisztériumban a munkáltatói szervezetekkel, a szakszervezetekkel és több tárca vezetőjével tartott első tárgyalási fordulót követően a miniszterelnök jelezte, hogy kitart a jelenlegi 42-féle nyugdíjrendszer egységesítésére irányuló, pontrendszer alapú reform végigvitele mellett. A tervezet finanszírozási kérdéseinek tisztázására ugyanakkor konferenciára hívta hivatalába péntekre a feleket.

A kezdeményezés gesztus a legnagyobb szakszervezet, a CFDT irányába, amely reformpárti, és elviekben támogatja a nyugdíjrendszerek egységesítését, de kifogásolja, hogy a kormány 64 évre emelné a teljes jogosultság idejét 2025-től. A nyugdíjkorhatár jelenleg 62 év, s ezen nem változtatna a kormány, de a tervezet szerint 5 százalékos levonással büntetné azokat, akik 64 év előtt mennek nyugdíjba.

A finanszírozási konferenciát egyébként maga az CFDT indítványozta annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszerek egységesítését és a nyugdíjak szavatolásának kérdését szét lehessen választani. A jogosultsági év emelését ugyanis a miniszterelnök az esetleges jövőbeni finanszírozási problémák miatt tartja indokoltnak.

A nyugdíjreform elleni tiltakozó megmozdulás 34-ik napja tart. Legutóbb 1986-1987-ben volt ilyen hosszú munkabeszüntetés az állami vasúttársaság (SNCF) munkavállalói részéről, de az 28 nap után befejeződött. A mostani is főként a vasúti közlekedést sújtja, valamint a Párizs térségét kiszolgáló tömegközlekedést.

A felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy az év végi ünnepek alatt a sztrájk társadalmi támogatottsága fokozatosan csökkent: az Ifop közvélemény-kutatóintézet szerint a franciák 44, míg a Harris Interactive szerint 60 százalékuk szolidáris a tiltakozókkal.

A kormány az elmúlt napokban egyébként engedményeket tett több ágazatban dolgozóknak, köztük a rendőröknek, az operaházi dolgozóknak, a tengerészeknek és a pilótáknak, akiknek továbbra is megmarad a korkedvezményes nyugdíj lehetősége. A közlekedési dolgozók december elején kezdődött határozatlan idejű sztrájkjának felfüggesztését azonban még nem sikerült elérni, jóllehet a vasúti dolgozóknak már csak hat százaléka vesz részt a munkabeszüntetésben.

Jean-Pierre Farandou, az SNCF elnöke 600 millió euróra becsülte a vállalat eddigi bevételkiesését. Miután a mozdonyvezetőknek mintegy harmada sztrájkol, továbbra is jelentősek a fennakadások a vasúti közlekedésben. Párizsban már valamennyi metróvonal nyitva van, de a szerelvények csak a csúcsforgalmi órákban közlekednek folyamatosan. A megmozdulás más ágazatokban is folytatódik, hétfőn valamennyi olajfinomítót elfoglaltak a sztrájkolók, de a kormányzat szerint nem kell tartani üzemanyaghiánytól. A szakszervezetek csütörtökre hirdetettek újabb országos tiltakozó napot, amikor is ismét tízezrek vonulhatnak az utcákra.