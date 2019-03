Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A halált okozó légszennyezés miatt szigorít az autóknál is az EU

Elfogadta a személyautók és kisteherautók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló megállapodást az Európai Parlament (EP) szerdán - adta hírül az MTI.

A strasbourgi plenáris ülésen 521:63 arányban megszavazott - bár még az uniós tagországok kormányait tömörítő tanács jóváhagyására váró - egyezség értelmében az új személyautóknál 37,5 százalékkal, míg a könnyű haszongépjárműveknél 31 százalékkal kell leszorítani az átlagos szén-dioxid-kibocsátást 2030-ra a 2021-es szinthez képest.

Az Európai Unió társjogalkotó intézményei decemberben hozták tető alá az előzetes megállapodást, ami szakértők szerint fontos a közlekedési szektor modernizálása érdekében.

A brüsszeli testület eredeti javaslata 30 százalékról szólt mindkét kategória esetében. Az intézményközi tárgyalásokon az Európai Parlament 40 százalékot próbált elérni, a tagállamok kormányait tömörítő tanács pedig 35 százalékot a személyautóknál, 30 százalékot a kisteherautóknál. A kompromisszum értelmében 2025-re közbülső célként 15 százalékos csökkentést kell elérni.

A célszámok a különböző vállalatok által legyártott járművek átlagára vonatkoznak majd, így továbbra is lesznek magasabb kibocsátású modellek, ugyanakkor ezeket zéró- vagy alacsony kibocsátásúakkal kell majd ellensúlyozni.

Az elfogadott értékek lényegesen magasabbak annál, mint amit az autóipar és több tagállam, például Németország szeretett volna. Számos környezetvédelmi szervezet azonban ezeknél is tovább ment volna.

Az alacsony kibocsátású közlekedés megvalósítása során el kell kerülni, hogy olyan intézkedések szülessenek, amelyek súlyos gazdasági terhet rónának egyes tagállamokra, versenyképességüket és a munkavállalók érdekeit aránytalanul csorbítanák - véli Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Magyarország elkötelezett a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentése iránt, aminek egyik sarokköve az elektromobilitás minél nagyobb mértékű elterjesztése. Az ország támogatja a kutatás-fejlesztést ösztönző lépéseket a járműiparban és közlekedésben - közölte az ITM.



A tervezet célja a közúti közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás mérséklése azon vállalások keretében, amelyek alapján az EU-nak a következő évtized végéig összességében 40 százalékkal kellene csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

A magyarok néppártiak nem szavaztak

Hölvényi György KDNP-s képviselő arról számolt be, hogy a magyar néppárti delegáció a magyarországi gazdasági növekedést és az autóiparban dolgozók ezreinek érdekeit szem előtt tartva tartózkodott a szavazáson. "A környezetvédelem mellett Magyarország és az EU ipari versenyképességének megőrzése is kiemelt érdek, ezért szem előtt kell tartani az autóipari ágazat szempontjait is" - közölte a politikus az MTI szerint.

Szakértők szerint rendkívül nehéz volt tető alá hozni a kompromisszumot, és ez egyike volt azon ügyeknek az EU-ban, amelyekben a legintenzívebb lobbitevékenység volt tapasztalható tavaly, egyebek mellett az autó- és olajipari vállalatok, más gyártók és környezetvédelmi szervezetek részéről.

A megállapodást még a miniszterek tanácsának is meg kell erősítenie hivatalosan, ez várhatóan hamarosan megtörténik.

Európában évente 400 ezer haláleset írható a légszennyezés számlájára.