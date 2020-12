A határozott idejű szerződéseseknél törhet ki az elbocsátási hullám

Több százezer, határozott időre szóló munkaszerződés megszűnésére számít a koronavírus-válság maradandó következményei miatt a német IG Bau (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt) szakszervezet - írja az MTI. Magyarországon is a kölcsönzött mukaerőtől váltak meg a leginkább, így a határozott idejű szerződésesekre is sanyarú sor várhat.

Ami nem biztos állás, az esik elsőként áldozatul minden krízisnek - mondta Robert Feiger, a szakszervezeti szövetség elnöke. Az alkalmi és a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatását a járvány már eddig is alaposan megtizedelte. A munkaadók jó része pedig most már a határozott időre szóló munkaszerződéseket is kénytelen lesz hagyni kifutni a romló üzleti környezet miatt a szakember szerint.

A határozott időre szóló munkaszerződés elsősorban a mezőgazdasági és építőipari ágazatokra jellemző. Ezen belül is főként a fiatalabb, pályakezdő korosztály kerülhet a "korona-vesztesek" közé - ismertette a részleteket Feiger.

Véleménye szerint aki pályakezdőként veszíti el az állását az nem csak anyagilag kerül nehéz helyzetbe azzal, hogy nem tud lakásbérletet fizetni vagy hitelt törleszteni, hanem az egész életpálya-tervének a megvalósíthatósága kérdőjeleződik meg, beleértbe a családalapítást is. Az IG Bau elnöke ezért az indoklás nélküli felmondások betiltására szólította fel a német kormányt.

A kormány milliárdos összegeket mozgósított a járvány következményeinek az enyhítésére a vállalatok számára és hasonló módon kellene eljárnia a foglalkoztatottak nehéz helyzetének az enyhítése érdekében is a mukaerőpiaci politika módosításával - mondta a német IG Baun szakszervezet elnöke.

Magyarországon a kölcsönzött munkaerő helyzete egyelőre más, de hasonló pályát jár be: a turizmusból és a vendéglátásból elbocsátottakat a feldolgozóipar szívta fel az ősz végén. Ugyanakkor a lassulást hozó téli időszakban - ilyenkor eleve kevesebb az építkezés, beruházás - újabb emberek kerülhetnek ki a foglalkoztatásból. A határozott idejű szerződések csökkenését okozhatja a kata szerint adózókat érintő szigorítások.