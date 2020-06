A hegyen is kell a maszk - újranyitottak az osztrák sípályák

Kinyitottak a síelésre nyáron is alkalmas ausztriai sípályák, amelyeket a többivel együtt a koronavírus-járvány miatt március közepén zártak be - adta hírül az Euronews.

Ugyanúgy, ahogy a bécsi üzletekben, a biztonsági előírásokat a 3000 méter magas Mölltal gleccseren is be kell tartani - olvasható az Euronews oldalán.

Egy síelő nő azt mondta, a távolságtartás a sífelvonóban kissé nehézkes, de az emberek maszkot viselnek, a lesiklópályán pedig már nincsenek távolságtartási szabályok. A felvonókban és liftekben viszont különös figyelmet fordítanak erre, korlátozták az utasok létszámát.

Markus Lerch biztonsági felügyelő arról számolt be, hogy a jegypénztáraknál és a kihelyezett fertőtlenítő használatakor is meg kell tartani az egymástól való minimum egy méteres távolságot. Az embereknek a szájat és az orrot takaró maszkot kell viselniük, amit a munkatársak még a hegyen is ellenőriznek.

Ez nagyon fontos, különösen nyáron, mert ilyenkor a vendégeink több mint fele külföldi - mondta az üdülőközpont igazgatója, Max Gottfried.

A hírcsatorna helyszíni tudósítója, Johannes Pleschberger úgy látja, az osztrák kormány szeretné megelőzni, hogy a médiumok főcímei pár hónap múlva majd megint a koronavírus-járványról és a téli sportok kríziséről szóljanak.