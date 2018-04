Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A helyzet katasztrofális - aggódik a NATO

A NATO vezetői attól tartanak, hogy az Oroszországgal fenntartott viszony elmérgesedése miatt egy esetleges orosz támadással szemben nem tudna idődben fellépni Európában a szövetség.

A NATO a világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetsége, elvben nem kellene léteznie olyan forgatókönyvnek, amiben bármilyen ellenséges országnak megérheti egy NATO-tagállam megtámadása, hiszen a NATO-szerződés kollektív védelmi klauzulája miatt elinduló szövetségi válaszcsapásnak gyorsnak, hatékonynak és erősnek kellene lennie.

A szövetség vezetői azonban az Oroszországgal fenntartott viszony elmérgesedése miatt attól tartanak, hogy egy esetleges orosz támadással szemben nem tudna idődben fellépni Európában a NATO - írja a 444.hu a The Wall Street Journalra hivatkozva.

Az európai NATO-tagok védelmi képességei eddig is korlátozottak voltak, hiszen ezek az országok lassan mobilizálnak, az európai NATO pedig nem a gyors döntéshozataláról híres. Épp ezért a hidegháború idején az amerikaiak elvben folyamatosan készen álltak arra, hogy 10 napon belül 200 ezer katonát Európába tudjanak küldeni.

Ez ma nincs így, épp ezért a NATO vezetői inkább azon igyekeznek, hogy a nagyobb európai NATO-haderők mobilizációját gyorsítsák, és megkönnyítsék a szervezeten belüli döntéshozatalt.

A helyzet most egészen katasztrofális, a Wall Street Journal cikke szerint a NATO Európában pár ezer katonát tudna csak azonnal az oroszok ellen küldeni. A lap összesítése szerint jelenleg Olaszországban van 5 zászlóalj, ami NATO-irányítás alatt 10 napon belül harcra kész, valamint az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban 3-3 olyan, ami 30 napon belül. A NATO vezetése ezért is tűzte ki célul, hogy képessé teszi az európai tagállamokat arra, hogy 30 nap alatt 30 ezer katonát és több mint 360 vadászgépet tudjanak mozgósítani az amerikaiak nélkül is.

Forrás: AFP Photo/Wojtek RADWANSKI

