A hepatitis C vírus azonosításáért járt idén az orvosi Nobel-díj

A 170 millió embert megfertőző hepatitis-c vírus azonosításáért osztottak idén fiziológiai Nobel-díjat.

A hepatitis C vírus felfedezéséért két amerikai és egy brit kutató, Harvey J. Alter, Michael Houghton és Charles M. Rice kapta, az orvostudományi Nobel-díjat, jelentette be a Karolinska Intézet Nobel-bizottsága hétfőn délelőtt - írja az Euronews.

A hepatitis C vírusos fertőzés, a kórkép elsősorban a májat érinti, de a máj sokrétű funkcióinak károsításával az egész szervezet súlyos állapotba kerül, emellett a kórokozó más szervekben is elterjed és azokat is megbetegíti. Lappangási ideje 2-25 hét. A hepatitis C gyakran tünetmentes, a krónikus fertőzés azonban a máj hegesedéséhez, majd több év után májzsugorhoz vezethet. Egyes esetekben a májzsugorban szenvedő betegeknél májelégtelenség, májrák is kialakulhat, vagy - mivel a portális keringés akadályozott - kitágulnak és megrepedhetnek a nyelőcső-ben és a végbél-ben és vérzést okozhatnak. Becslések szerint a fertőzést már eddig 170 millió ember is elkaphatta.

A Wikipedia munkájukról azt írja, hogy az 1970-es évek közepén Harvey J. Alter, az egyesült államokbeli Nemzeti Egészségügyi Intézet Transzfúziós osztálya Fertőző betegségek részlegének főorvosa, és kutatócsoportja kimutatta, hogy a legtöbb vérátömlesztést követő hepatitis esetet nem a hepatitis A- vagy B-vírus okozza (a betegséget ekkor non-A non-B hepatitis-nek - rövidítése NANB - nevezték el). A felfedezés ellenére a következő évtizedben a vírus azonosítását célzó nemzetközi kutatások nem jártak eredménnyel, végül 1987-ben Michael Houghton, Qui-Lim Choo és George Kuo a Chiron Corporation alkalmazottai és Dr. D.W. Bradley, az USA-beli Betegségfelügyeleti Központ munkatársának közreműködésével az ismeretlen organizmus azonosítására új molekuláris klónozást alkalmaztak és diagnosztizáló tesztet fejlesztettek ki, majd Alter 1988-ban megerősítette az új vírus létét.