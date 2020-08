A hisztérikus, sértődött szavazók dönthetnek a választáson

Az amerikai demokraták hajlanak arra, hogy aki Donald Trump elnököt támogatja, az vagy náci, vagy gyengeelméjű, ám alábecsülik az amerikai középosztályban felhalmozódott frusztrációt. Trump simán nyerhet rácáfolva a közvélemény-kutatásokra, amelyek szerint igen rosszul áll a szénája.

Az amerikai Demokrata Párt augusztus harmadik hetében tartott konvencióján érezhető volt az aggódás amiatt, hogy Donald Trump, az USA elnöke rácáfolva a számára kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatokra megnyeri a novemberi elnökválasztást. Azért aggódtak a demokrata politikusok, hogy az elnök egyszerűen ellopja a szavazást: nem ismeri be vereségét valamilyen állítólagos csalásra hivatkozva. Nem az okozta az idegességüket, hogy Trump tisztán nyerhet, hiszen Joe Biden a demokraták elnökjelöltje majdnem két számjegyű előnnyel vezet előtte a felmérések szerint.

A Demokrata Párt vezetői nagy kockázatot vállalnak, ha csak arra koncentrálnak, hogy az elnök elcsalhatja a választást, megfeledkezve arról, hogy szabályosan is nyerhet - véli Gideon Rachman a Financial Times (FT) publicistája. Véleménye szerint ezt még a közvélemény-kutatások is alátámasztják, ha benézünk az országos összesítő adatok alá. A demokraták azt mondják, hogy Biden átlagosan kilenc százalékponttal vezet, míg Hillary Clinton négy évvel ezelőtt ennél jóval kisebb előnyben volt, mielőtt meglepetésre veszített Trumppal szemben. Csakhogy - emlékeztet az FT cikkírója - Michael Dukakis 17 pontos előnyben volt az 1988-as demokrata konvenció után, majd veszített George Bushsal szemben.

Rejtőzködő szavazók

Az amerikai választási rendszer eleve a republikánusoknak kedvez azzal, hogy a győztes mindent visz elvét részesíti előnyben. Így például Clinton hiába nyerte meg két százalékponttal az arányos szavazást az országban Trump 30 államban győzött, míg ő csak 20-ban. Az alapszabály az, hogy a demokrata elnökjelöltnek legalább négy százalékponttal kell előznie republikánus ellenfelét, hogy legyen esélye győzni. Ezt a fogadóirodák ajánlata is jelzi: ezek alapján 36-43 százalék az esélye az elnök újraválasztásának, nem csupán 10 százalék, amit a közvélemény-kutatások sugallnak.

Megkapargatva a felmérések felszínét érdekes dolgok derülnek ki. Például az egyik augusztus közepén készült felmérés hétpontos előnyt mutatott Bidennek, ám ha azt kérdezték a válaszadóktól, hogy szerintük kire fog szavazni a szomszédjuk, akkor Trump került az élre öt százalékponttal. Ez azt mutatja, hogy az emberek szerint van az elnöknek egy "szégyellős" tábora, amelynek tagjai nem árulják el, hogy az ő neve mellé fogják tenni az X-et novemberben.

Egy másik közvélemény-kutatás, amelyet júliusban készítettek, azt találta, hogy az amerikaiak 62 százaléka úgy véli, hogy a jelenlegi politikai hangulatban nem beszélhet őszintén arról, amiben hisz. Ez az arány a republikánus szavazók körében 77 százalék. Egy Pennsylvania államban - ez az egyik kritikus ingadozó állam - készült felmérés 13 százalékpontos előnyt mutatott Bidennek, de arra a kérdésre, hogy ki fog nyerni az elnökválasztáson a megkérdezettek szerint, 46-45 százalékos arányban Trumpot hozták ki győztesnek. Emellett a válaszadók 57 százaléka szerint vannak a környezetükben rejtőzködő Trump-szavazók.

Bullshit

Debbie Dingell Michigan állambeli demokrata kongresszusi képviselő szerint az a júliusi felmérés, amely az államban 16 százalékos Biden-előnyt mutatott, bullshit (baromság). Emlékeztetett arra, hogy Clintonnak is győzelmet jósoltak a közvélemény-kutatók 2016-ban, aztán 1988 óta először a republikánusok nyertek az államban. A képviselő felhívja a figyelmet az utcákon mindenütt látható Blue Lives Matter feliratokra, amelyek a Black Lives Matter, a feketékért kiálló tüntetők jelmondatának ellentétpárjai.

Aggodalmait egy a közösségi médiában megjelent kifakadással támasztja alá. A poszt elhelyezője arra panaszkodik, hogy átlagembernek tartja magát, akinek mindkét szülője fehér, és most úgy érzi, hogy a tüntetések miatt kivételezett, rasszista személynek minősül, aki felelős a korábbi rabszolgatartásért. Ez mutatja, mi motiválhat valakit, aki Trumpra szavaz majd novemberben, szemben a demokrata aktivisták hiedelmével, miszerint az elnökre csak nácik és hülyék adják a voksukat.

A Trump-kampány éppen a fehér szavazók dühére és sértődöttségére bazírozhat, ahogy azt négy évvel ezelőtt is tette - véli az FT publicistája. Az elnök egyáltalán nem fogja bánni, ha a faji konfliktus lesz a választás központi témája. Trump és stábja mindent el fog követni, hogy meggyőzze ezeket a szavazókat, hogy ellenfeleik - Clinton elhíresült szavait idézve - továbbra is "feláldozhatók" maradtak, akiket mintegy hátra hagynak annak érdekében, hogy Amerika többi lakója jobban járjon. Az ebből az érzésből fakadó sértődöttségre sikerrel építettek korábban is, és ez ad Trumpnak esély a 2020-as győzelemre.