A járvány következő áldozata: a szépség

A koronvírus-válság kivasalta a divatipart, különösen a kisebb, kezdő vállalkozásokat, akiket még azelőtt mészárolt le, hogy megmutathatták volna kreativitásukat.

Anna Wintour, a világ egyik leghíresebb divatmagazinja, a Vogue főszerkesztője úgy látja, hogy a koronavírus-pandémia katasztrofális csapást mért a divatszakmára - írja a CNBC. Főként az éppen feltörekvő tervezőket kaszálta el, akiknek derékba törte a karrierjét, emellett a kiskereskedőket is kivasalta. Az utóbbival arra utal, hogy nemrégiben csődvédelmet kért maga ellen két nagy amerikai áruházlánc, a Neiman Marcus és a J.C. Penney.

A kisebb mennyiségeket kínáló kiegészítőbiznisz, vagy más néven a luxuskiegészítők értékesítése az, ami teljesen a padlóra került, mert egész egyszerűen úgy, ahogy van, teljesen eltűnt a kereslet a termékeire. Úgy gondolom, a divatipar kapott egy szünetet, amely alatt mindenki újragondolhatja, hol tart az ágazat, mi lenne a küldetése és min kellene változtatnia - fogalmazott a főszerkesztő, aki 1988 óta áll a patinás lap élén.

Az ágazat saját válságkezelésének részeként kezdeményezte a Vogue és a Council of Fashion Designers of America (CFDA), illetve az Amazon egy digitális áruház létesítését májusban, amely kis és közepes tervezők termékeit kínálja. A Vogue és a CFDA pénzgyűjtést is indított, amelynek célja a divatipar igazán nagy bajba került cégeinek támogatása. Wintour maga félmillió dolláros adománnyal száll be ebbe az alapba.

A főszerkesztő úgy véli, hogy a válság lehetőséget kínál a szédítő iramban száguldó divatiparnak, hogy megálljon egy pillanatra, kevesebbet termeljen és időt adjon a fogyasztóknak, hogy szerelembe essenek azzal sokféle kreativitással, amit a divat kínál. A jövőben talán kisebb hangsúlyt fogunk adni annak, hogy hajszoljuk az újdonságokat, hogy egyik szezonról másikra vágtázzunk, mindig az újat keresve - lamentált a Vouge főszerkesztője.