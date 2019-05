Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A kanyaró terjedésére figyelmeztet a WHO

A kanyaró terjedése miatt figyelmeztetést adott ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az év első két hónapjában ugyanis Európa-szerte már több mint 34 ezren fertőződtek meg a betegséggel. A fertőzések jelentős része Ukrajnában fordult elő - idézi a WHO közleményét a 444.hu.

Az első két hónap nyilvántartott 34 300 esetét 42 európai országban regisztrálták, Ukrajnában a járvány 13 halálos áldozatot követelt. A WHO a járvány továbbterjedésének veszélyére figyelmeztet - idézi a portál a szervezet figyelmeztetését.

Az egészségügyi hatóságoknak minden lehetőséget ki kell használni a veszélyeztetett gyerekek, serdülők és felnőttek beoltására. A leginkább veszélyeztetettek a be nem oltott kisgyerekek és a várandós nők - hangsúlyozza a WHO.

A kanyaró a fertőzött orr- és torokváladékával való érintkezés útján terjedő, erősen fertőző betegség, amely vakságot, süketséget vagy agykárosodást is okozhat. A betegséget két adag védőoltás megelőzheti, ennek ellenére több kanyarójárvány is kialakult az oltatlan fertőzöttek közvetítésével, egyebek mellett az USA, a Fülöp-szigetek és Thaiföld egyes részein is.