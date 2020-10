A kínai robotok már az uniós spájzban vannak

Lerohanja az öreg kontiens logiszikiai és raktárpiacát a kínai Geek Plus a saját rendszereivel, vagy a folyamat, hogy a logiszikában egyre nagyobb szerepet kapó automatika és robotika kínai gyrátmányként érkezik, teljesen természetes? A válasz Görögország felől érkezik.

A Kathimerini görög napilap online kiadása adott hírt arról, hogy Görögországban és Cipruson megkezdi európai terjeszkedését a kínai robotipar. A kínai Geek Plus (máshol: Geek +) és a görög, illetve ciprusi piacon ismert FDL Group kizárólagos együttműködési megállapodást írt alá, s ezzel új fejezetet nyitnak a logisztikában és a raktározásban. Az eddig kínai gyárak, raktárak és ellátási láncok logisztikai automatizálására szakosodott Geek Plus évek óta komoly piachódítási terveket megfogalmazó robotikai vállalat, de most a jelek szerint "teremtményeivel" elkezdi bebarangolni egy Kínán kívüli piac kínálta lehetőségeket. Az FDL-lel kötött szerződéssel pedig valóban megkezdik az európai terjeszkedést.

A pekingi székhelyű, 2015-ben indult Geek + egy mesterséges intelligencia-innovációkra és robotikai alkalmazásokra szakosodott cég, amely a raktározási és logisztikai munkák szolgáltatási oldalának javításán dolgozik. Megoldásaik, rendszereik és szolgáltatási csomagjaik a raktározási munkamenet idő- és költségtényezőit célozzák, de kiemelt területként kezelik az online kereskedelemben a megrendelések feldolgozási idejének csökkentésének kérdését. A vállalatot alig féltucat emberrel indították el, de a létszám mára már meghaladja a 700 főt. A robbanásszerű vállalati növekedés hajtóerejét az iparági elemzések a masszív hardverhez jól illesztett innovációk (számítógépes látás, gépi tanulás, mobil manipuláció fejlesztések stb.) alkalmazásában, a "rugalmasabb robot" koncepcióban látják - valamit a megfizethetőségben.

Ennek példája volt a nagy figyelmet keltő és elismerést hozó vezető nélküli targonca bemutatása - melynek köszönhetően a Geek Plus 2019-ben már ott volt a Robotics Business Review (RBR), vagyis a világ leginnovatívabb és kereskedelmileg legsikeresebb robotikai vállalatainak TOP50-es listáján.

Az autonóm mobil robotok kategóriába sorolt Geek + tavaly egyébként is kiugróan jó évet zárt, mivel több mint 150 millió dolláros profitot produkált, új piacokra tudott belépni, és a már említett önjáró targonca sikerét felülmúlva piacra dobott egy saját fejlesztésű, automatizált tárolási és visszakeresési rendszert is. A sikerekkel pallérozódott az ügyfélkör is: ma már elmondhatják, hogy olyan technológiai, logisztikai és kiskereskedelmi vállalatokkal sikerült jelentős volumenű üzletet kötniük, mint az Alibaba vagy a Denso.

Azt, hogy mire képes ma egy Geek + raktári robot, a saját Twitter oldalukon rendszeresen közzéteszik. Íme például egy videó a csomagbegyűjtő finomhangoltsági szintjéről:

Moving the world intelligently! Many thanks to our Geeks 🙆‍♂️ 🙆 who helped demonstrate the sophisticated SLAM-technology powering our moving robots 🤖 at the

China International Industry Fair CIIF last week! #robotics #automation #robots #supplychain #logistics pic.twitter.com/nfddxpk8CK - Geek+ (@geekplusrobot) September 22, 2020

Ami a globális raktározási és logisztikai piac bevételét illeti: a kínai cég egyelőre csak futhat az után az Amazon Robotics után, amely már 2018 decemberében bejelentette, hogy a rendszerükben több mint 100 ezer robotot használnak.

A Geek Plus fogadalma egyelőre az, hogy az utóbbi évek évi 4-5 ezer egységnyi robotépítési méretről fellépnek a termeléssel 10 ezer darab fölé. Zheng Yong, a vállalat vezérigazgatója korábban a Bloombergnek úgy becsülte, hogy mivel csupán Kínában mintegy félmillió efféle robotra volna már ma is szükség, számukra a növekedési pálya hamarosan azt is lehetővé teszi, hogy évente akár 25-50 ezer robotot szállítsanak a piaci szereplőknek. Ebben pro és kontra is szerepet kaphat az egyre élesebb amerikai-kínai kereskedelmi háború, ám a Geek Plusnál azzal számolnak, hogy adott esetben képesek lesznek Ázsiában, Ausztráliában és Európában kinőni az észak-amerikai problémákat.

Azt, hogy Zheng Yong nem csupán a levegőbe beszélt, ez év elején a robotika híreikre szakosodott Robotics and Automation News is visszaigazolta, amikor megírta, hogy a pekingi vállalat eszközei és szolgáltatásai iránt "drámai módon megnövekedett az érdeklődés". Megrendelőik elsősorban az e-kereskedelem, illetve az autóipari ellátási láncok oldaláról érkeztek, és az autonóm mobil robotok eladásai adatai szerint a Geek Plus átlépte a 10 ezer értékesített egységen. A piaci növekedés lehetősége szinte beláthatatlan: az ABI Research víziója szerint világban 2019-ben működő, mintegy 4000 automatizált raktárból 2025-re 50 ezer lesz, és ezekben már akár 4 millió robot is dolgozhat.

A görög FDL évek óta készült a raktározási rendszere robotizálására: már 2017-ben az első helyre sorolták az ágazat kihívásainak listáján a raktárrobotika fontosságát az ellátási láncban. Pontosan meg is határozták, mikor jön el a fordulópont: "A raktári robotika trend valódi fordulópontja akkor érkezik meg, amikor a technológiai gyártók elsajátítják az igazi robotszedés művészetét, ahol a robotok képesek leszedni a megrendeléseket a hagyományos állványokról" - írták három éve. És most éppen ide jutott el a szegmens.

Noha a Geek Plus és az FDL üzletkötéséről (robotszámról, volumenről, határidőkről) a felek eddig nem árultak el részleteket, a szerződés indokoltságául egy tételt így is érdemes megmelíteni. A kínai e-kereskedelemben a November 11-én tartott Singles Day csúcsterhelés alapján tekintheőt a nálunk ismert Fekete Péntek közeli rokonának. A tavalyi Singles Day után a Geek Plus rendszereiről kiadtak egy jelentést. Ennek a legfontosabb megállapítása az volt, hogy a náluk aznap leadott 8,11 millió rendelési tételt 72 órán belül kézbesítették a rendszerek, és miközben a 48 órás "részidő" 86 százalékos szállítási arányt mutatott, a több mint 100 márkát és üzleti partnert megmozgató infrastruktúrában a pontossági arány 99,97 százalékos volt. Ezerből három megrendelés nem ért időben célba, vagy akadt vele probléma. Ez jelenleg a kínai cég autonóm robotokból épített rendszereinek raktározási potenciája.