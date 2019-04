Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A kormány nem adja fel - újabb olimpiára pályázhat

Budapest is megpályázhatja a 2032-es olimpiát - mondta az Inforádiónak Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnöke, a NOB tiszteletbeli tagja.

Aján szerint szinte biztos, hogy Dél- és Észak-Korea együtt jelentkezik majd a 2032-re olimpia megrendezésére. Ennek óriási politikai súlya lenne - olvasható az Infostarton.

Arról is beszélt, Indonézia egyre komolyabb sporttényező nemcsak az ő sportágában, a súlyemelésben, hanem például Ázsia Játékokat is szervezett. "Az elmúlt 8-10 évben óriási változás történt a fővárosban", Jakartában. Az indonéz államelnök is szereti a sportot, és határozott szándéka, hogy odavigye a 2032-es olimpiát.

Ahogy nem titok, Budapest is szemezgeti azt, hogy megpályázza, ha úgy alakul minden.

- tette hozzá.