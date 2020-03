Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A koronavírus-járvány az európai országokat sorra maga alá gyűri

Péntekig világszerte már 10 030 ember halt meg eddig koronavírus-fertőzés miatt, míg 243 ezernél is több fertőzést regisztráltak. A betegség Kínában eltűnni látszik, de Olaszország, Spanyolország, Németország, Ausztria és Franciaország is egyre több beteget jelent. A Kárpát-medencében már a legtöbb szomszédos országban 100-200 fő fölött van a megbetegedések száma. Körkép a világból, ahol már új gyógyszereket vetnek be.

Szabó Dániel , 2020. március 20. péntek, 11:07 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

Magyarországon egy nap alatt 10 új fertőzöttet - kilenc magyar állampolgárt, egy iránit - diagnosztizáltak. Ezzel 85 nőre nőtt péntek reggelre az ismert megbetegedések száma, kettő ember már közülük gyógyult, viszont egy beteg belehalt a vírusba. Csütörtökön 15 új fertőzöttet találtak, így egy kisebb visszaesés látható a hivatalosan közölt hazai napi fertőzéseknél. Koronavírus: így látja a WHO a magyarországi helyzetet Kínából már egyetlen koronavírus fertőzöttet sem jelentették pénteken. Összesen eddig 80967 fertőzöttet találtak, közülük 3248 ember esett áldozatul a betegségnek. Az ország még nem meri azt állítani, hogy leszámolt a járvánnyal, több mint 10 ezer embert így is a kórházakban kezelnek. Ugyanakkor a hatékony védekezési és kezelési módszerekről már úgy érzik, elég adatot összegyűjtöttek, így a Kínai Vöröskereszt szakértői Milánóban utaztak. Kritizálták is az olasz hatóságokat és a helyieket, hogy nem veszik elég komolyan a kihirdetett vesztegzárat. Kifogásolták, hogy a tömegközlekedés még mindig üzemel - írja a South China Morning Post. A hongkongi hírportál néhány részletet is megosztott azokról a behurcolt fertőzésekről, amelyeket a héten regisztráltak. Három ember közülük Magyarországon fertőzödött meg a járványügyi hatóságok tájékoztatása szerint, akik egy párbajtőr-versenyen vettek részt, vagyis sportolókról van szó. Olaszországban már a legsúlyosabb a helyzet a világban: a hivatalos adatok szerint szerda éjfélig 41035 fertőzést regisztráltak, közülük 3405 fő már belehalt a Covid-19 okozta betegségbe vagy annak szövődményeibe. Az áldozatok között van legalább 5 orvos is. Az il Messaggero arról ír, hogy hogy már 20 ezer katonát vezényeltek ki az ország főútjaira, városaiba, hogy a kijárási tilalmat betartassák. Egyes tartományokban a mentésirányításban is részt vesznek a katonák. Egyetlen nap alatt 427 ember hunyt el a járványban, de majdnem ugyanennyi emberről, 415 fő fel is épült. Összesen már 4440 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak. Tovább romlott a járványhelyzet az Egyesült Államokban is. Már 13 ezer Covid-19 vírustól megbetegedett embert diagnosztizáltak az egészségügyi szervek. Az elmúlt 24 órában - a CNN összesítése alapján - több mint 2700 új esetet jelentettek. A járvány amerikai kitörése óta 193-an haltak meg a betegségben. Kaliforniában ezért 40 millió embert szólítottak fel, hogy ne hagyja el az otthonát, kivéve azokat, akiknek a munkája kiválthatatlan a 16 legfontosabb gazdasági területen. New York állam, ahol sokkal több fertőzött van, még nem merte meglépni az iskolák bezárását sem, óvintézkedésként viszont a haditengerészet legnagyobb kórházhajója már kikötött a város mellett, ha a járványhelyzet tovább romlana. A nagy államok közül Texas már döntött az oktatási intézmények lezárásáról. Két gyógyszerhatóanyagot is elkezdenek tesztelni, amelyek az előzetes kutatási eredmények alapján hatékonyak lehetnek a SARS-CoV-2. egyes tüneteinek kezelésében. A klorokin és analógja, a hidroxi-klorokvin receptre kapható lehet, ha a további klinikai, emberes tesztek is azt mutatják, hogy segítik a betegek gyógyítását. Anthony Fauci, a járványügyi hatóságok vezetője szerint még néhány hét lehet, amíg ezeket tömegesen bevetik - foglalja össze a hírcsatorna a legfontosabb tudnivalókat. Magyarország szomszédainál gyorsan romlik a helyzet Szlovákiában a csütörtök esti hivatalos adatok szerint 19 további személynél erősítették meg a koronavírus-fertőzést, vagyis a betegek száma már elérte a 123-mat. Az egészségügyi minisztérium által közzétett lista szerint az új fertőzöttek között egy párkányi nő is van - írja az Új Szó. Hiába viszont a fokozódó járványhelyzet, az egész országra érvényes rendkívüli állapot, a februári választások után új kormány alakul pénteken Pozsonyban. A képviselők és jövendőbeli miniszterek már védőmaszkban teszik le esküjüket a parlamentben. A hatalomátvétellel járó átmenettől azt várják, az egészségügyi krízis kezelésében nem okoz majd fennakadásokat: Peter Pellegrini távozó miniszterelnök (Smer-SD) már a járvány elején bevonta utódját, Igor Matovicot a szakhatósági, kormányzati egyeztetésekbe. Szerbiában a helyi Egészségügyi Minisztérium péntek reggel közreadott információi szerint 118-ra nőtt a koronavírussal megfertőzött személyek száma az országban. A csütörtöki adatokhoz viszonyítva 15 új fertőzött van az országban, az éjjel során összesen 39 személyen végezték el a koronavírus-tesztet, ebből 15 személynél mutatták ki a fertőzést, a többiek vírusmentesek. Az ország éjféltől lezárta a határait - derül ki a Magyar Szó összefoglalójából. Romániában sem javul a helyzet, pedig hétfőtől 30 napra szükségállapotot rendelt el a koronavírus terjedése miatt az államfő, keddtől bezárták a vendéglőket, kávézókat, és további óvintézkedéseket is bevezettek. Romániában 277-re nőtt eddig a Covid-19 vírussal fertőzöttek száma - olvasható a Maszol.ro portálon. Csütörtökön már rendkívüli állapotot hirdetett az országban, amely péntektől érvényes. Újonnan 17 személyt diagnosztizáltak, közöttük van két Kovászna megyei ember is. Horvátországban 113 fertőzöttről tudnak, szemben az eddigi napokkal tíz alatt maradt az új diagnózisok száma, csütörtökön csak 8 beteget találtak. Eddig egy halálos áldozatot követelt a járvány, az Index.hr szerint. Az egészségügyi minisztérium nem számít rá, hogy a fertőzések száma ne ugrana meg a következő napokban. Ukrajnában tovább nőtt csütörtökön 21-re az eddig megerősített koronavírusos fertőzöttek száma, és egy újabb halálesettel háromra emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma Ukrajnában - hozta nyilvánosságra a TSZN hírtelevízió az ukrán egészségügyi minisztériumra hivatkozva a Kárpátinfo szerint. Szlovéniában az egyik legrosszabb a helyzet a szomszédos országok közül. A 2,07 milliós országban már 319 fertőzöttről tudtak csütörtökön, őket összesen 9860 teszt elvégzése után szűrték ki. Egyetlen nap alatt 33 pozitív eredményű embert találtak. Még csak egy halálos áldozatot követelt a járvány. A Kroner Zeitung arról ír, hogy Ausztriában már 2203 embert diagnosztizáltak a koronavírus okozta fertőzéssel, csütörtökön további 360 megbetegedést regisztráltak. Jelenleg 69 embert kell kórházban kezelni, 13 közülük súlyos állapotban van az intenzívosztályokon. A járvány kezdete óta tizen haltak bele a fertőzésbe. Franciaországban és Németországban is romlik a helyzet A legújabb gócpont Spanyolország, ahol már 17 174 főnél azonosították a Covid-19 vírust, egyetlen nap alatt 3431 fertőzöttet találtak. 169 ember belehalt a betegségbe csütörtökön, így már összesen 767 áldozatot követelt a járvány az országban - számol be angol nyelvű kiadásában az El Pais. Franciaországban a koronavírus-járvány áldozatainak száma egy nap alatt 108-cal 372-re emelkedett, az előző napi szintén csaknem száz fős emelkedés után. A kórházban ápolt 4761 beteg közül több mint ezren vannak intenzív osztályokon. A járvány januári kezdete óta 10 955 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak, de Franciaországban ennél több embert tekintenek fertőzöttnek, függetlenül attól, hogy elvégezték-e náluk a tesztet. Eddig összesen 50 ezer embert teszteltek a francia egészségügyi szervek, ahogy arról korábban a Napi.hu is beszámolt. Németországban a fertőzések száma megugrotta a 15000 főt, közülük már 44 ember meghalt. A kormány a járvány kezelése miatt tervezi a tartalékos katonai állomány kivezénylését is, hogy segítsék a fertőzöttek otthoni ellátását, vezényeljék a mentéseket és a szakképesítéssel rendelkezők kezdjenek dolgozni a kórházakban, ellátóhelyeken. Angela Merkel kancellár Németország legnagyobb kihívásának nevezte a járványt. Ezen a térképen követheti a Covid-19 betegség terjedését a világban: Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.