A koronavírus hónapokkal a fertőzés után is roncsolhatja a szerveket - a fiatalokét is

Fiatal és alapbetegségben nem szenvedő, Covid-19 betegséget átélő páciensek vizsgálata alapján kiderült: négy hónappal a tünetek első megjelenése után nagy többségüknél a szervek károsodását mutatják ki az ellenőrzések - derül ki egy új kutatásból.

A brit Guardian lap cikke szerint egy új kutatásban 500 koronavírus-fertőzésen átesett, alacsony rizikójúnak számító, azaz fiatal és alapbetegséggel nem rendelkező embert vizsgáltak, akiknek átlagéletkora 44 év volt - írja az Infostart.hu.

Általános vizsgálat mellett MR diagnosztikai vizsgálatnak is alávetették őket, valamint laborvizsgálatot készítettek, és online kérdőívek segítségével is kikérdezték őket. Az előzetes adatok szerint a vizsgált betegek több mint 70 százalékánál megfigyelhető szervkárosodás, amely érintheti a szívet, a tüdőt, a májat és a hasnyálmirigyet is.

Több szervet is érinthet az elváltozás

Jó hír, hogy a károsodás enyhe, de a legkonzervatívabb szemmel nézve is észrevehető. Az emberek negyedénél két vagy több szervet is érint. Érdekes kérdés, hogy ez az állapot a későbbiekben romlani vagy javulni fog, vagy hogy van-e olyan csoport, amelynél az állapot rosszabbodására kell számítanunk - mondta Amitava Banerdzsi kardiológus, a University College London docense.

A kardiológus szerint az, hogy a nehézlégzést tapasztalóknál szív- és tüdőkárosodást, míg az emésztőrendszeri panaszokkal jelentkezőknél máj- és hasnyálmirigy-károsodást találtak, bizonyíthatja, hogy a koronavírus szervek, sőt, több szerv szintjén támadja a testet. A résztvevőket továbbra is megfigyelik illetve vizsgálják majd.

Új jelenség a hosszan ható Covid-betegség

Egy másik, 58 kórházban kezelt beteg bevonásával készített kutatásban károsodást találtak

a tüdőben 60 százalék esetében,

a vesékben 29 százaléknál,

a szívben 26 százaléknál,

a májban 10 százaléknál.



Emellett az agyszövet változásaira is felfigyeltek - írja az Infostart.

A szakemberek szerint ezeknek a kutatásoknak jelentős hatása lehet abban, hogy komolyan vegyék az úgynevezett hosszú Covidban szenvedőket, és komplexebben vizsgálják őket, így ne kelljen később orvosról orvosra járniuk. Nagy-Britanniában egy negyven intézményből álló, hosszú Covidot kezelő rendszert állítanak fel, ahol orvosok és nővérek mellett terapeuták is kezelik majd a betegségben szenvedőket - olvashat a cikkben.