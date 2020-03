A koronavírus karanténozása meggátolta egy másik járvány terjedését

Hongkongban a koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli korlátozó intézkedéseknek köszönhetően a megszokottnál sokkal hamarabb befejeződött a minden évben visszatérő hagyományos influenzajárvány. Ez arra utal, hogy a karanténozás hatékony lehet a járvány megfékezésében.

Hongkongban a minden évben visszatérő téli influenzajárvány egy hónappal hamarabb ért véget annak köszönhetően, hogy a koronavírus terjedését számos korlátozó intézkedéssel igyekeztek lefékezni - derül ki a Financial Times tudósításából. Ez nagyon jó hír a járvány miatt aggódó embereknek az egész világon, ugyanis arra utal, hogy a drákói szigor hatásos lehet a Covid-19 ellen is - vélik közegészségügyi szakértők. Ugyanakkor hiba lenne azt gondolni, hogy most már minden rendben lesz.

A hongkongi egészségügyi hatóságok adatai szerint a szezonális influenzás megbetegedések száma február végére jelentéktelenre csökkent. A városállamban a minden télen pusztító járvány csúcsának idején hetente 2500 körüli új megbetegedést jegyeznek fel, ami most a tél végére néhányra esett. Az elmúlt években a járvány március végén vagy április elején csengett le. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg 2003-ban a SARS-járvány idején: a kórokozó terjedése március és szeptember között visszaesett a 2002-eshez képest - mondta David Hui, a Chinese University of Hong Kong járványügyi szakértője.

Tisztálkodjunk!

Az influenzajárvány alakulása az egyik jelzője annak, hogyan folyhat le a koronavírus-járvány, miután mindkét betegség ugyanúgy cseppfertőzéssel terjed, főként ott, ahol egyszerre sok ember fordul meg - tette hozzá. Az idei influenzaszezon az átlagos közel 100 napos hosszúság helyett csak 34 napig tartott - teszi hozzá az előbbiekhez Ho Pak-Leung az egyetem mikrobiológusa. Szerinte a szezonális járvány gyors lecsengése elsősorban a személyes tisztálkodási szabályok szigorúbb betartásának, a sűrű kézmosásnak és a maszkok hordásának köszönhető. Emellett persze segít az is, hogy az emberek kerülik a tömeget.

Hongkongban különösen érzékenyek a koronavírus-járványra, mert sokak emlékezetében még viszonylag élénken él a 2002-2003-as SARS-járvány, amely közel 300 ember életét követelte a városállamban. Ezért drámai intézkedéseket vezettek be: az iskolák és az egyetemek január közepe óta zárva tartanak, a munkavállalókat arra biztatják, hogy otthonról dolgozzanak, a nyilvános sportközpontokat, a múzeumokat bezárták és figyelmeztették az embereket, hogy kerüljék a tömegrendezvényeket.

Óvatosan!

A városállam határainak nagyobb részét lezárták a kínai szárazföld felé, és azokat, akik onnan érkeznek, felszólítják, hogy vállaljanak önként 14 napos karantént. És éppen ez az, ami arra int, hogy nem szabad elbizakodottá válnunk. Hongkong kiemelkedő teljesítményt nyújtott a járvány elleni védekezésben - emlékeztet Hui. Hogy mi várható, az még mindig elsősorban Kínán múlik. Számolni kell például egy második fertőzési hullám lehetőségével is, amely akkor indulhat el, amikor visszatér az élet a normális kerékvágásba, amikor az emberek visszatérnek a munkájukhoz, hogy bepótolják a kiesett termelést. Hongkongban 105 megerősített koronavírusos beteget és két halálesetet jegyeztek fel.