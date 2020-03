A koronavírus már közel 100 000 embert fertőzött meg

Globálisan már 98.000-ra nőtt a koronavírus ismert fertőzöttjeinek a száma, egyre gyorsabban terjed az Egyesült Államokban és Európában. A hivatalosan COVID-19-nek nevezett betegség már 3280 ember halálát okozta. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra kérte a kormányokat, vegyék komolyabban a betegséget.

"Ez nem egy gyakorlat" - figyelmeztette Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO vezetője egy csütörtök esti sajtótájékoztatóján, amelyben felszólította a világ kormányait és egészségügyi szervezeteit, hogy vegyék komolyan a betegséget. "Most nem a kifogások ideje jött el. A különböző országok már évtizedek óta ilyen helyzetekre készítenek terveket, most itt az ideje, hogy ezeket végrehajtsuk" - idézi a CNN az egészségügyi szakembert, aki szerint csak koordinált lépésekkel lehet visszaszorítani a járvány terjedését.

Bejelentését azután tette, hogy csütörtök éjfélre már meghaladta a 98 ezret az eddig regisztrált fertőzöttek száma. Már 80 országban jelent meg a Covid-19 (más szaknéven SARS-CoVII), amely a feltételezések szerint először a kínai Vuhan tartományban tűnt fel. Az ottani helyzeten a helyi hatóságoknak szigorú karanténozással már sikerült javítania, de új gócpontok alakultak ki Európában (Észak-Olaszországban, Németországban) valamint a Közel-Keleten (például Iránban), sőt már Indiában is egyre gyorsabban terjed. Világszerte a halottak száma már 3383 főre tehető.

Felbukkant a betegség Magyarországon is: eddig 4 fertőzöttről tudnak, de összesen 40 ember van karanténban. A kormányzati hivatalos tájékoztató honlap szerint 269 embertől vettek eddig mintát. Két iráni diák volt az első itthoni jelentés, majd csütörtök este kiderült, hogy van egy debreceni brit férfi is. Szerte a világon már 13 magyar állampolgár van karanténban.

Olaszországban már 3858 fertőzöttről tudnak, a Corriere della Sera szerint csak Lombardia tartományban 2251 megbetegedést regisztráltak. Az országban már 148 ember halt meg, ami Kína után a második legtöbb esetet jelenti a világban. Itt bezárták az iskolákat, a lázas betegeknek tilos elhagyni az otthonukat, valamint eltörölték minden tömegrendezvényt.

A második legtöbb fertőzött viszont Dél-Koreában van: itt már közel 6300 embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, míg legalább 40 ember már bele is halt a betegségbe. Iránban 107 ember halt meg, hivatalosan pedig további 3500 főről tudják, hogy elkapta a vírust.

Csütörtök délután az Egyesült Államok szakhatósága, valamint az állami és helyi önkormányzatok beszámolói szerint legalább 227 koronavírus-fertőzött van az Egyesült Államokban - csak Washington államban 70 esetet regisztráltak.