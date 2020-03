A koronavírus miatt lemondott az egészségügyi miniszter Romániában

Lemondott Victor Costache román egészségügyi miniszter csütörtökön, miután több romániai kórházban is orvosok és páciensek tucatjai fertőzték meg egymást koronavírussal - adta hírül az MTI.

A miniszter távozását Ludovic Orban kormányfő jelentette be, Costache "személyes és szakmai okokra" hivatkozva jelentette be távozását. A román média tudni véli, hogy Costachét valójában a kormányfő mondatta le meggondolatlan nyilatkozatai és a váláság kezelésében megmutatkozott hiányosságok miatt.

A bukaresti kormány a közegészségügyi intézetek megerősítésére és a járványügyi értekezletek gyorsítására összpontosít a továbbiakban - közölte az MTI szerint a miniszterelnök, aki az operatív törzs munkájában eddig is aktívan részt vevő Nelu Tataru egészségügyi államtitkárt javasolja a megüresedő posztra a köztársasági elnöknek kinevezni.

A romániai Főtér portál azt írta, hogy a távozó egészségügyi miniszter egy nappal korábban tett egy felelőtlen kijelentést: azt ígérte, hogy Bukarest teljes lakosságát, később pedig a nagyvárosokét is tesztelni fogják koronavírusra, mégpedig úgy, hogy házról házra járva felkeresik az embereket és mintát vesznek tőlük, holott - és a felvetést követő kommentárok is erre figyelmeztettek - erre a feladatra nincs jelenleg emberi erőforrása az országnak. A romániai Adevarul lap azt is tudni véli politikai forrásból, hogy Victor Costache a tesztelésre vonatkozó kijelentéséről előzetesen nem egyeztetett Ludovic Orban kormányfővel.