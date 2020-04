A koronavírus új tünetét találhatták meg a Google alapján

A Covid-19 fertőzés tüneteire való keresés gyakorisága az interneten arányos az adott pillanatban az adott országban a járvány előrehaladottságával egy tanulmány szerint. Ezt fel lehetne használni a járvány elleni küzdelemben. A keresések alapján úgy tűnik, hogy egy eddig nem gyakran említett tünete is lehet a betegségnek.

A koronavírus-járvány egyik fontos problémája az, hogy nem minden országban egységes a tesztelési protokoll, így nehezen lehet összehasonlítható képet kapni országonként, illetve területenként a járvány előrehaladottságáról. Erre kínálhat megoldást az, ha alaposan nyomon követik a betegség tüneteire való keresések alakulását a Google-on - írja New York Times.

Az elveszett szaglás keresése

Annak illusztrálására, hogy milyen potenciális lehetőségek rejlenek a Google-kereső adataiban, a lap kipróbálta, hogyan alakult az "I can't smell" (Nem érzek szagokat) kifejezésre keresés. Az anozmia, azaz a szaglás elvesztése egyes becslések szerint a koronavírus fertőzöttek 30-60 százalékánál jelentkező tünet. Az Egyesült Államokban múlt hét szombatig a legtöbb keresés erre a kifejezésre New York, Nem Jersey, Louisiana és Michigan államokból érkezett, pont onnan, ahol a legnagyobb kiterjedtségű jelenleg a járvány, és arányos is volt a keresések gyakorisága a járvány súlyosságával.

A lap felhívja a figyelmet Vasileios Lampos, a Universtity College London számítástechnikai szakértője és kollégái által készített tanulmányra, amely szerint a tünetek egy csoportjára - a szaglás elvesztése, a láz és a légszomj - vonatkozó keresések világszerte jól lekövették a járvány terjedését. Mivel a járvány kiterjedtségét és a fertőzöttek számát nagyon jól lekövették a keresések azokban országokban, ahol nagyobb a tesztelési kapacitás, ezért olyan országokban is használható lenne, ahol sokkal rosszabbul ellátottak ezzel a lehetőséggel, és emiatt sok pozitív eset felderítetlen marad.

Jó példa erre Ecuador esete. A hivatalos adatok szerint ugyan az országban az egy főre jutó koronavírus fertőzöttek aránya a legmagasabb Dél-Amerikában, de ez még mindig alacsonyabb arány, mint az Egyesült Államokban, Kanadában, Iránban vagy a legtöbb európai országban mért adatnál.

Ha kevés a teszt, a Google többet mutathat

A Google-keresések alapján viszont Ecuadorban a legmagasabb az egész világon az egy főre jutó keresések aránya a szaglás elvesztésével kapcsolatos kifejezésekre. Ugyanez igaz a lázra, a hidegrázásra és a hasmenésre is. A nem érzek szagokat kifejezésre a keresések aránya tízszer magasabb, mint Spanyolországban. Ezek az adatok arra utalhatnak, hogy Ecuador jelenleg sokkal inkább számíthat Covid-19 szempontból gócpontnak, mint amennyire a hivatalos adatok mutatják. Ez meg is magyarázhatja azokat a sokkoló videókat, amelyek Guayaquil városról terjedtek a közösségi médiában - írja a NYT.

Persze nagyon nagy körültekintéssel kell eljárni, ha valaki a Google-keresésekből szeretne pontos következtetést levonni a járványügyi helyzetre. A Nature magazinban 2009-ben publikáltak egy tanulmányt, amely szerint az influenzára utaló keresések szorosan követték az Amerikai Járványmegelőzési és Ellenőrzési Központ adatait az akkor influenzajárványról. Bár a modell eleinte működött, de még abban az évben csődöt mondott a H1N1 influenza lekövetésében. Ennek oka az volt, hogy az emberek annyit találkoztak a médiában az influenza szóval, hogy emiatt sokkal többen kezdtek el tartani tőle és kerestek rá az interneten.

A mostani modellben a kutatók többek között annyiban finomították az akkori modellt, hogy nem a betegséggel kapcsolatos népszerű szavakat vizsgálták, hanem a közvetlenül a tünetekre utaló keresésekre koncentráltak. A "nem érzek szagokat" kifejezés ebből a szempontból azért jó, mert a lekérdezés formája arra utal, hogy valakinek tünetei vannak, nem pedig arra, hogy általában érdeklődik a téma iránt.

Új tünetekre is felhívják a figyelmet

A keresések gyakoriságát másra is fel lehet használni, például az új járvány esetén a betegség és tünetei jobb megértéséhez. Március 20-ig például nem voltak széles körben elterjedt tudósítások arról, hogy a betegség első tünetei között a szaglás elvesztése szerepelne, holott most ez tűnik az egyik legáltalánosabb jellemzőnek. Ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy ezek a tünetek, a keresések alapján már egyértelműek lehettek korábban is. A lap idézi Joshua Ganst, a Torontói Egyetem tanárát, aki szerint a "nem érzek szagokat" kifejezésre irányuló keresések már azelőtt megugrottak Olaszországban, hogy a média elkezdett volna beszámolni a járvány kitöréséről. Ugyanez volt tapasztalható Iránban is, ahol ráadásul a kormány eleinte tudatosan próbálta elbagatellizálni a helyzet súlyosságát.

A Google-keresések mintázata egy 2016-os tanulmány szerint más megbetegedések előrejelzésére is felhasználható. Az akkori kutatásban az szerepelt, hogy a gyomorrontásra, emésztési zavarra rákeresők, majd később az alhasi fájdalomra kíváncsiak között érzékelhetően magasabb volt a "most diagnosztizáltak hasnyálmirigy-daganattal" keresések aránya később.

A lényeg, hogy figyelni kell

A NYT cikkét író szerző - aki maga is hosszú ideje foglalkozik adatelemzéssel - a keresések és a járvány közötti kapcsolat egy másik felhasználási területére is rámutatott. E szerint ha a járvány kiterjedtségét vetjük össze azokkal a kifejezésekkel, amelyek keresettsége a tünetek között megugrik egy adott régióban, akkor eddig nem megfigyelt tünetek is előtérbe kerülhetnek. Elemzése szerint az amerikai államokban például ez alapján a negyedik legfontosabb tünet, amelyre a keresések megugrottak a fertőzött területeken, a szemfájdalom volt - az első három a szaglás elvesztése, a láz és a hidegrázás voltak.

A szerző megjegyzi, hogy Kínában és Spanyolországban is voltak olyan jelentések, melyek szerint a tünetek között szerepeltek a látási zavarok. Ráadásul a szemfájdalomra vonatkozó keresések más, járvány sújtotta országokban is jelentősen megugrottak. Ő egyébként nem is a szemfájdalom, mint lehetséges tünet fontosságára hívja fel a figyelmet a Google-keresések és a járvány közötti kapcsolatban, hanem az, hogy a keresések elemzése hasznos információkkal szolgálhat a járvány elleni védekezéshez.

Az alábbi két, magyarországi kép egyébként hasonló logika alapján mutatja a koronavírus-fertőzöttek 100 ezer főre jutó, hivatalos tesztek szerinti számát, illetve a Google-keresések gyakoriságát megyénként a szemfájdalom, a szaglás, a láz és a hidegrázás szavakra.



Google Trends Google Trends

Meg kell jegyezni, hogy a Google itt viszonylag alacsony elemszámmal dolgozik.

Tolnában aktívabbak voltak a keresők a többi megyéhez képest.