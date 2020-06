A koronavírus után emberre veszélyes sertésinfluenza jelent meg Kínában

Kínai kutatók azonosítottak egy új, emberre is veszélyes sertésinfluenza-változatot. A G4 vírus a H1N1 törzsből származik, ami 2009-ben okozott világjárványt.

A Kínai Járványügyi és betegségmegelőzési Központ, valamit kínai egyetemek kutatói hétfőn tették közzé a tanulmányukat, amiben azt állítják, hogy a vírus képes a nagymértékű alkalmazkodásra, ami azért rossz hír, mert ez teszi képessé, hogy embereket is megfertőzzön a későbbiekben - írja az Index.

A vizsgálatok során - 2011 és 2018 között - 30 ezer sertéstől vettek mintát 10 kínai tartomány vágóhídjain, és egy állatkórházban. Így összesen 179 esetben izoláltak sertésinfluenza-vírust. A rossz hír, hogy a G4-et mutatták ki a legtöbbször, és úgy sejtik, hogy 2016 óta ez lehet domináns az állományban. Az emberekéhez hasonló tüneteket mutató vadászgörényeket fertőztek meg a kórral, ami alapján arra jutottak, hogy az új törzs nagyon fertőző, replikálódni képest az emberi sejtekben, és a görényeknél súlyosabb tünetek jelentkeztek, mint más vírusok esetén.

Annyi már kiderült, hogy fertőzött is embert a betegség: a vágóhídon dolgozó embereknél végzett antitest-vizsgálat alapján tízből egy dolgozó már átesett a betegségen. További tesztek alapján úgy vélik, hogy a lakosság 4,4 százaléka is áteshetett már a betegségen. Az viszont még kérdéses, hogy emberről emberre is terjed-e, vagy csak zoonózis révén - közvetlenül a sertésekről - került át az emberekre.

2009-ben már volt egy veszélyes sertésinfluenza-járvány, amely Magyarországon is fertőzött.