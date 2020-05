A koronavírushoz köthető rejtélyes szövődmény szedett gyerekáldozatokat New Yorkban

New Yorkban a koronavírussal összefüggő szövődmény következtében betegedett meg 73 gyerek, három pedig életét vesztette .

New York állam kormányzója, Andrew M. Cuomo szombaton jelentette be, hogy eddig három New York-i gyerek veszítette életét, további 73 pedig megbetegedett a koronavírussal összefüggő rejtélyes tünetek következtében, melyekre a hét első felében figyeltek fel először - írja a The New York Times cikkére hivatkozva a 444.hu.

A betegeknél a bőr, a szemek, a vérerek és a szív hirtelen és heves gyulladása fordulhat elő, és vannak gyerekek, akiket lélegeztetőgépre kellett tenni emiatt. A betegség tünetei hasonlítanak a rendkívül ritka és súlyos gyermekbetegség, a Kawasaki-betegség tüneteire, amely egy hirtelen kialakuló, a teljes szervezetet érintő gyulladásos betegség.

Cuomo elmondása szerint ez a betegség eddig három fiatal New York-i életét követelte, köztük egy ötévesét, miután a koronavírus eddig ritkán váltott ki súlyos tüneteket a gyerekeknél. A három bejelentett haláleset előtt mindössze négy 10 évesnél fiatalabb gyerek halt meg a koronavírus miatt. A kormányzó szerint nem elképzelhetetlen, hogy már az ő esetükben is e tünetegyüttes lehetett az ok, ezzel kapcsolatban vizsgálatokba kezdenek.

A rejtélyes tünetegyüttes már több amerikai államban is felbukkant, ahogy legalább ötven európai fertőzöttről is tudni. Coumo elmondása szerint a gyerekek nem mutatták a koronavírus jellegzetes tüneteit, amikor a rosszullétük után a kórházba kerültek, de szervezetükben kimutatták a vírust. Az államban most kutatások indulnak, hogy kiderítsék, pontosan mi okozza a megbetegedéseket.

Egyelőre nem tudni, hogy min múlik, melyik gyerekeknél alakulhat ki ez, és kinél nem. A megbetegedett gyerekek korábban egészségesek voltak, és nincs jele annak, hogy a szindróma a családjukban másnál is megjelent volna.