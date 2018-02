Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Kreml megalapozatlannak tartja a Mueller-jelentést

A Kreml megalapozatlannak és igazságtalannak tartja Robert Mueller különleges ügyésznek a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozásról készített jelentését, amely alapján az Egyesült Államokban vádat emeltek orosz állampolgárok, valamint jogi személyek ellen, egyúttal nem ért egyet azzal - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn Moszkvában az MTI szerint.

"Továbbra is kitartunk amellett, hogy az efféle bizonyítékokat megalapozatlannak tartjuk, egyáltalán nem tartjuk őket kimerítőnek, nem tartjuk őket igazságosnak, és nem tudunk velük egyetérteni" - mondta a szóvivő. "Oroszország nem avatkozott be más országok belügyeibe, nincs olyan szokása, hogy beavatkozzon, és most sem tesz ilyet" - hangsúlyozta Peszkov.

A szóvivő érvelése szerint Moszkva nem látott érdemi bizonyítékot arra, hogy "bárki is" beavatkozott volna az amerikai belügyekbe. Emellett, mint mondta, orosz állampolgárok ellen történt vádemelés, de Washington az orosz állam, a Kreml és az orosz kormány bűnrészességéről beszél.

"Nincs semmilyen utalás arra, hogy az orosz államnak köze lehetett ehhez, és nem is lehetett ilyen" - mondta.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is hiányolta az állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos bizonyítékokat az amerikai fél részéről. Lavrov az algériai hivatali partnerével, Abdel-Kader Messzahellel folytatott hétfői tárgyalásai után megtartott közös moszkvai sajtóértekezleten beszélt erről.

Az orosz diplomácia vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a beavatkozással megvádolt személyeknek csak a nevét közölték az Egyesült Államokban, azt azonban nem, hogy mikor és milyen formában avatkoztak be. Hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is kész megvitatni a kiberbiztonsággal kapcsolatos minden aggályt.

Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a kérdés megvitatását felajánlotta amerikai kollégájának, Donald Trumpnak kettejük tavalyi hamburgi megbeszélésén, ám a kérdés a legfelső szintű pozitív reagálás ellenére azóta sem került napirendre.

Washingtonban pénteken 13 orosz magán- és három jogi személy ellen vádat emeltek azon a címen, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején megkíséreltek beavatkozni a politikai folyamatokba. A vádindítványt Mueller különleges ügyész apparátusa állította össze.

Az Egyesült Államok elleni összeesküvés vádlottjai a "Putyin szakácsaként" emlegetett Jevgenyij Prigozsin étteremtulajdonos, üzletember, valamint az általa üzemeltetett szentpétervári Internetkutatási Ügynökség 12 munkatársa.

